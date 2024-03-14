Последние восемь лет мэрия ежегодно заказывает централизованную печать и доставку ЕПД. Однако если раньше подрядчик должен был доставлять квитанции «по адресам жителей», то последние два года — только «по округам». В Зеленограде, судя по техническому заданию к контракту, всё везут в корпус 2022, а оттуда, вероятно, распределяют по районам, а дальше дворники разносят по почтовым ящикам.

Казалось бы, без доставки по почтовым ящикам услуга должна была стать дешевле, но не тут-то было — она подорожала почти вдвое. С 2017 по 2022 год за печать и доставку «по адресам» мэрия платила около двухсот миллионов, то с 2023 года эта же услуга но с доставкой по одному адресу стоит уже 390 миллионов.