Голосовать на выборах бумажными бюллетенями можно будет только по предварительному заявлению 05.07.2024 ZELENOGRAD.RU

Такое решение приняла избирательная комиссия Москвы. Подать такое заявление можно будет на сайте мэрии с 22 июля (за 45 дней до голосования) или в территориальной избирательной комиссии с 5 августа (за 30 дней), заканчивается прием заявлений 2 сентября.

Если избиратель по уважительной причине не сможет заранее подать заявление (например, только что сменил паспорт, находился в больнице или где-либо без доступа к интернету), он сможет в день голосования обратиться к председателю участковой избирательной комиссии для решения вопроса, но не факт, что председатель разрешит.

Таким образом, остаются следующие основные варианты голосования:

  • дистанционно на сайте мэрии для тех, у кого есть полная учетная запись
  • электронно на участке через терминалы по паспорту
  • бумажным бюллетенем на участке по предварительному заявлению

Официальное обоснование заявительного порядка выдачи бумажных бюллетеней — забота об экологии. Большинство избирателей теперь выбирают электронное голосование, но всё равно приходится печатать избыточное количество бумажных бюллетеней, которые после выборов приходится выкидывать.

На прошлых выборах в Москве напечатали восемь миллионов бумажных бюллетеней, из который 94% утилизировали, а «оптимизация» бумажных бюллетеней позволит сохранить до тысячи деревьев, посчитали в избирательной комиссии.

В партии КПРФ назвали такой обоснование циничным и предложили, раз уже речь об экологии, отказаться от электронного голосования, чтобы экономить электричество и бороться с глобальным потеплением.

После этих изменений останется ещё меньше возможности понять, как голосовал конкретный участок или район и сравнить результаты «электронного» и «бумажного» голосования — электронные голоса вне зависимости от того, отданы ли они через систему дистанционного электронного голосования или терминалы для электронного голосования на участках, будут учитываться в одном общем протоколе.

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Метки:
выборы, электронное голосование, дэг, сюжет: выборы в мосгордуму 2024
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