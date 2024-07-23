Подать такое заявление на сайте мэрии за 45 дней до голосования — то есть с 22 июля, с 15:00, решила решила избирательная комиссия Москвы. Однако, на мос.ру формы для приема заявления найти не удалось.

Служба поддержки тоже не смогла объяснить, где в личном кабинете можно подать заявление и лишь зарегистрировала обращение в службу поддержки, пообещав ответить в срок от 1 до 8 дней.

Без предварительной подачи заявления, проголосовать бумажным бюллетенем будет практически невозможно. Останется только варианты голосовать дистанционно через — сайт, или электронно через терминал — на участке.