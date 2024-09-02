Иск подала гражданка Надежда Казимирова — она требовала отменить регистрацию Сорокиной из-за использования в агитации изображений фонтана в парке Победы, на что кандидат не получал разрешения от правообладателей.

Однако сегодня судья зеленоградского суда Наталья Большакова прекратила производство по этому делу в связи с тем, что истец не имел права обращаться в суд по этому вопросу. С иском мог обратиться другой кандидат, политическая партия, избирательная комиссия или прокурор. Поэтому права истца нарушены не были.

В суде был представитель зеленоградской избирательной комиссии Виктор Спиридонов — он не возражал против прекращения производства по делу, а раньше говорил, что у комиссии претензий к кандидату нет.

Сама Казимирова в суд не явилась, объяснив это «негативными общественными настроениями». Она почувствовала их, прочитав комментарии под новостью «Зеленоград.ру» в соцстеях, оскорбляющие её личность и направленные на разжигание ненависти к ней.

Сама кандидат Ольга Сорокина после заседания сказала, что «ещё утром не было сомнений в победе, но стало страшно», когда судья больше часа готовила решение. Раньше она говорила, что попытка снять её с выборов «показывает, что нас слышат». Она продолжает избирательную кампанию.

Голосование на выборах депутатов Мосгордумы на следующие пять лет пройдет 6-8 сентября. Московская городская дума — важнейший орган власти. Дума принимает московские законы, утверждает бюджет, то есть может (если захочет) оказывать значительное влияние на жизнь города, представляя интересы московских районов. Всего в Мосгордуме 45 депутатов, все зеленоградские районы представляет один депутат.