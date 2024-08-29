Кандидата в депутаты Мосгордумы Ольгу Сорокину пытаются снять с выборов за видео на фоне фонтана 29.08.2024 ZELENOGRAD.RU

Иск к избирательной комиссии об отмене регистрации Сорокиной подала гражданка Казимирова Н.А. В иске, фрагмент которого редакции «Зеленоград.ру» предоставила Сорокина, сказано, что в агитационном ролике в течение двух секунд показан «знаменитый в городе фонтан „Каскад“», у которого есть авторы — архитекторы Лариса Метайкина и Юрий Свердловский. А значит, по мнению истца, Сорокина нарушила законодательство об интеллектуальной собственности при проведении предвыборной агитации.

Также истец ссылается на постановление пленума Верховного суда, в котором сказано, авторское право будет нарушено, даже при отсутствии прямого запрета правообладателя и даже в том случае, если авторское произведение изобразительного искусства постоянно находится в месте, открытом для свободного посещения, как тот же фонтан.

Однако там же сказано, что это касается изображения произведения, которое является основным объектом при данном воспроизведении. Однако на скриншоте из иска, похоже, основным объектом является сам кандидат.

Кроме того, раньше в обзоре судебной практики, президиум Верховного суда рассказывал, что использование в агитационных материалах результатов интеллектуальной деятельности, которые не являются основным самостоятельным объектом информации и занимают незначительную часть, не может служить основанием для отмены регистрации кандидата.

Сама Сорокина считает, что попытка снять её с выборов «показывает, что нас слышат». Хотя она и шокирована этим иском.

Как бы там ни было, в пятницу утром судья зеленоградского суда Наталья Большакова будет рассматривать это дело.

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Метки:
выборы, сюжет: выборы в мосгордуму 2024, сорокина ольга
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