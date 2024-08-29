Иск к избирательной комиссии об отмене регистрации Сорокиной подала гражданка Казимирова Н.А. В иске, фрагмент которого редакции «Зеленоград.ру» предоставила Сорокина, сказано, что в агитационном ролике в течение двух секунд показан «знаменитый в городе фонтан „Каскад“», у которого есть авторы — архитекторы Лариса Метайкина и Юрий Свердловский. А значит, по мнению истца, Сорокина нарушила законодательство об интеллектуальной собственности при проведении предвыборной агитации.

Также истец ссылается на постановление пленума Верховного суда, в котором сказано, авторское право будет нарушено, даже при отсутствии прямого запрета правообладателя и даже в том случае, если авторское произведение изобразительного искусства постоянно находится в месте, открытом для свободного посещения, как тот же фонтан.

Однако там же сказано, что это касается изображения произведения, которое является основным объектом при данном воспроизведении. Однако на скриншоте из иска, похоже, основным объектом является сам кандидат.