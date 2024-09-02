Ученый сидит на скамейке, в одной руке держит книгу, в другой — печатную плату. Рядом на столе стоит компьютер. На одном торце скамейки написано «В дар Зеленограду от МИЭТа», на другой — логотип университета. Автор — скульптор Сергей Манцерев, который сделал другие парковые скульптуры на бульваре.

С именем Леонида Преснухина связано создание, становление и развитие МИЭТа на протяжении 20 лет. Он основатель и заведующий кафедрой вычислительной техники, выдающийся ученый и конструктор (подробнее о нем читайте в воспоминаниях друзей и коллег).