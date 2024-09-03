На продажу выставлено большое здание в Северной промзоне по адресу проезд 4801, дом 7, строение 3 площадью более 28 тысяч квадратных метров. Это арестованное имущество группы «Ситроникс», принадлежащей инвесткомпании АФК «Система». Росимущество продаёт здание за 957 миллионов рублей из-за долгов «Ситроникса».

"Ситроникс" в лице АО «Ситроникс-Клауд» (бывший АО «Концэл») в 2021 году заключил с компанией «Арсенал-технология» договор на вывоз медных и волоконно-оптических кабелей связи из колодцев МГТС. Эти работы были выполнены, но подрядчик не получил за них деньги — около 87 миллионов рублей. В 2023-м «Арсенал» обратился в суд, требуя взыскать с заказчика эту сумму, плюс неустойку за просрочку выплаты. И выиграл дело во всех трех инстанциях. «Ситроникс» просил отсрочку и рассрочку исполнения судебного решения из-за «тяжелого финансового положения» (с ним у компании, действительно, неважно), но в рамках исполнительного производства в дело вступили судебные приставы. Здание арестовали и передали Росимуществу для реализации на торгах. В этом году кредиторы также подали иск о признании «Ситроникс-Клауд» банкротом. Дело пока рассматривается.

По данным системы «Контур.Фокус», компания убыточна, выручка за прошлый год снизилась на 48%, собственный капитал отрицательный (-1,3 млрд), кредиторская задолженность выросла почти на тысячу процентов).

На здании висит большая вывеска завода «Квант», на котором когда-то выпускали компьютеры, а затем начали собирать мониторы и телевизоры. В 2005 году АФК «Система» получила более 80% акций «Кванта». Однако прежнего большого производства уже нет, частично его перевели в Воронеж, а адрес самого «Кванта» значится в соседнем здании. Площади в продаваемом здании в основном сданы в аренду.

В «Ситрониксе» сообщили «Ведомостям», что считают продажу здания «преждевременной», но электронные торги состоятся 30 сентября.