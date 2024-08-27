Велопарковки сделают с каждой стороны станции, а велобокс (пример на фото) — возле здания ТЦ «Атлас», Новокрюковская, 10

Точная вместимость велобокса у Крюково неизвестна, но сейчас их делают на 36 велосипедов и 20 самокатов. Они не только защищают велосипеды от краж, вандализма и осадков, но и экономят место, так как велосипеды размещаются там в два уровня. В велобоксе есть видеонаблюдение, открывается картой «Тройка»

Это долгожданная новость — сейчас припарковать велосипед возле станции негде. «Станция Крюково недавно превратилась в мегахаб-супервокзал и всё такое, люди с утра приезжают на великах-самокатах, вечером уезжают, но я заметил всего четыре места для велосипедов, — описывает ситуацию местный житель. — Люди пристегивают велики к заборам, тащат к Иридиуму, хотя места для организации велопарковок — куча».

Впрочем, недавно ГИБДД официально обвинила одного велосипедиста, что он ехал по тротуару, а не по правому краю проезжей части. Если такая практика продолжится, то число желающих ездить на велосипеде по городу может резко поубавиться.