Поставки 24 инфракрасных обогревателей ожидалась весной-летом, но поставщик прекратил выпуск той модели, которую хотели купить, сообщили «Зеленоград.ру» в Октябрьской железной дороге. Теперь ищут нового поставщика «отвечающего всем необходимым требованиям». Когда он найдётся, тогда обогреватели и смонтируют. Успеют ли до холодов и какие есть варианты, если найти нового поставщика не получится, неизвестно — выясним это в РЖД и вернемся с ответом.

Где именно поставят обогреватели, непонятно. «Места расположения нового оборудования будут изменены, исходя из его технологических параметров», — говорят в ОЖД.

Эти 24 обогревателя считаются дополнительными, поскольку девять уже установлены — только не на вокзале, а на платформах, над скамейками. Между тем, зимой пассажиры замерзали именно внутри станции Крюково, которую мэрия называет «комфортным городским вокзалом» (по версии Собянина — «дворцом»), но в РЖД — «галереей конкорса» (также известный, как «крытый пешеходный мост»).

Отапливать «мост» в РЖД, разумеется, не планировали, хотя на вокзале было холодно до такой степени, что с потолка шёл снег, обледеневала напольная плитка и замерзали продукты в торговых автоматах, а люди ходили греться в отапливаемые туалеты. Поставить дополнительные обогреватели решили, видимо, услышав возмущение пассажиров.