«Наш сад закрыли, детей раскидали по другим садам школы 609. В начале лета говорили, что ремонт займет два месяца, а теперь говорят, что это надолго. И что в этом здании уже не будет детсада», рассказала «Зеленоград.ру» жительница 3-го микрорайона

Один из воспитателей рассказал ей, что здание находится в аварийном состоянии и нужен капитальный ремонт — сроков завершения нет. Кроме того, администрация заявляет, что детей в саду мало, поэтому здание могут законсервировать или открыть в нем начальную школу.

Если вы что-то знаете о ситуации с детскими садами 609-й школы и в микрорайоне, напишите в редакцию (в телеграм/ватсап 8-926-100-81-67 или на news@zelenograd.ru). А мы спросим в департаменте образования и вернёмся с ответом.