Слухи о закрытии детсада в корпусе 330А подтвердил директор школы №609 Павел Удодов: «Корпус 330А рассчитан на восемь дошкольных групп, а по прогнозам на 2024/2025 учебный год в нем останется всего четыре группы, поэтому мы приняли решение о переводе детей в соседние дошкольные корпуса 312 и 336А, которые находятся в нескольких минутах ходьбы», — сказал он «Зеленоград.ру».

При этом директор пообещал, что состав групп не изменится, увеличения численности групп не планируется и полностью сохранится педагогический состав — с ребятами будут заниматься те же воспитатели и их помощники. К приходу новых детей в дошкольных корпусах 312 и 336А провели косметический ремонт: обновили веранды и песочницы, отремонтировали входные группы, купили новые игрушки и обновили мебель.

Вопреки слухам, корпус 330А находится в исправном состоянии и капитальный ремонт ему не требуется. Но косметический ремонт необходим — его планируют начать осенью: отремонтируют санузлы, пищеблок, покрасят стены, заменят напольные покрытия в группах.

Что будет со зданием дальше, непонятно. Рассматривают вопрос о перепрофилирования его для начальных классов, но решение пока не принято.

Это не первый детсад в старой части Зеленограда, который закрывают из-за нехватки детей. При этом, по словам родителей, попасть в детсад рядом с домом не всегда возможно, особенно в районе Крюково. Тем более в пустующие детсады не могут попасть дети из областных населенных пунктов вокруг Зеленограда — механизма межрегионального взаимодействия в этом вопросе, похоже, не существует. Из-за этого некоторые «подмосковные» родители даже пытаются покупать фиктивную регистрацию в Москве.