Подпорная стенка у площади 3-го ТЦ находится в «крайне плачевном» состоянии, она страдает из-за повреждений или вандалов, говорят в управе района Савелки. Раз в одну-две недели «Жилищник», который отвечает за её содержание, локально ремонтирует эту подпорную стенку.

Что делают с бетонными парапетами вандалы, непонятно. Но стенка действительно ободранная и местами рушится. Районные депутаты согласовали выделение на её ремонт 700 тысяч рублей. Парапеты могут отремонтировать уже в этом году — во всяком случае речь идёт о работах, запланированных на 2024-й. Плохо выглядит и лестница между тротуаром и площадью, но о её ремонте пока не говорят.

О реконструкции или благоустройстве всей площади перед торговым центром тоже молчат. Эта тема поднималась давно, но заглохла года три назад. Площадь представляет собой хаотичную парковку с отсутствием пешеходных зон. Из-за этого здесь невозможна нормальная уборка — осенью и весной большие лужи, а зимой снег и наледь. Полтора года назад префектура предложила сделать площадь полностью пешеходной, но это ничем не закончилось.