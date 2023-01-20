Арендаторам земельного участка, на котором находится ТЦ, «предложили установить ограничивающие устройства (шлагбаумы, сферы/ конусы)», чтобы ликвидировать стихийную стоянку и проезд машин.

Предложение было сделано на совещании 29 декабря, сообщил представитель префектуры в ответ на очередную публикацию «Зеленоград.ру» об этом отвратительном месте и неспособности городских властей исправить ситуацию.

Прислушались ли арендаторы к новому предложению префектуры, пока неизвестно. По крайней мере, изменений на площади пока нет. Будут ли какие-то санкции, если предложение не будет принято, также пока неизвестно — редакция «Зеленоград.ру» попробует это выяснить.