Префектура предложила закрыть для машин площадь перед торговым центром на Яблоневой аллее 20.01.2023 ZELENOGRAD.RU

Арендаторам земельного участка, на котором находится ТЦ, «предложили установить ограничивающие устройства (шлагбаумы, сферы/ конусы)», чтобы ликвидировать стихийную стоянку и проезд машин.

Предложение было сделано на совещании 29 декабря, сообщил представитель префектуры в ответ на очередную публикацию «Зеленоград.ру» об этом отвратительном месте и неспособности городских властей исправить ситуацию.

Прислушались ли арендаторы к новому предложению префектуры, пока неизвестно. По крайней мере, изменений на площади пока нет. Будут ли какие-то санкции, если предложение не будет принято, также пока неизвестно — редакция «Зеленоград.ру» попробует это выяснить.

Идее сделать эту площадь пешеходной уже много лет. Например, в 2018 году префектура обещала учесть эти пожелания «при подготовке планов благоустройства на последующие годы». А уже в 2020 году отвечала, что площадь благоустроят вместе с Яблоневой аллеей, но на ней всё равно будет парковка «с выделением пешеходной зоны».

Нужно ли сделать площадь перед 3-м ТЦ пешеходной?
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Метки:
микрорайон 3, парковки, гаражи, стоянки, благоустройство, корпус 317а
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