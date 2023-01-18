В ответах на жалобы городские власти перекладывают ответственность на собственников и арендаторов, у которых денег или желания, чтобы содержать фасад и территорию в порядке.

Правда, жалоб не так много. За прошедший год на сайте префектуры и портале «Наш город» меньше десяти. Похоже, большинство смирилось с этой проблемой.

Но так ситуацию не изменить — похоже, надо завалить жалобами портал «Наш город» (есть и мобильное приложение), чтобы контролирующие органы не вылезали с этой площади, пока не наведут на ней постоянный порядок.