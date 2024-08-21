В этом году с конца весны на капитальный ремонт уже ушли две зеленоградские школы — в корпусах 1128 и 1469, с полным переводом учеников. В следующие годы в Москве планируют обновлять по сто школьных зданий ежегодно. Вероятно, это затронет и какие-то зеленоградские школы. Но какие, пока неизвестно.

В департаменте образования в ответ на запрос «Зеленоград.ру» не подтвердили, но и не опровергли закрытие на ремонт школы в 12-м микрорайоне. По их словам сейчас перечень зданий «подлежащих капитальному ремонту в 2025—2030 гг.» только формируется «с учетом мониторинга текущего состояния имущественного фонда».

Из этого сообщения можно сделать обнадеживающий вывод, что вскоре появятся планы на 5-6 лет вперед и вместе с ними определенность для родителей о том, где же будут учиться их дети. Однако, когда именно это случится, неизвестно.

Необходимость перевода детей в другие здание на время капремонта, приводит к необходимости наличия «маневренного фонда» — свободных помещений, куда детей можно перевести. «На период проведения ремонтных работ учеников размещают в соседних корпусах образовательного комплекса или в близлежащих зданиях других школ», подтверждают в департаменте. Возможно, отсюда растут ноги у нескольких попыток закрыть детсады из-за якобы недобора детей.