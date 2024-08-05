В августе часовые концерты проходят каждую пятницу и субботу с 21 часа, с сентября — с 20 часов. В это время площадь закрывают и находиться на ней запрещено, но пожилые и инвалиды могут пройти к лавочкам через дежурного (со стороны цифры «3»). До МЖК ходит 12-й автобус, координаты на карте 55.993255, 37.253336.

Площадь с самым большим в мире циферблатом (диаметр около 46 метров) открыли в МЖК в 2016 году, а до этого шесть лет строили (подробнее об этом здесь).

«Не так важны были сроки, как качество исполнения. Мы делаем не торопясь, для себя, с многократным контролем», — рассказывал «Зеленоград.ру» автор идеи, председатель НП МЖК Александр Раптовский и утверждает, что нигде в мире такого нет.

Не будем обсуждать, насколько уникальны часы в мировом масштабе, но такой подход к благоустройству бесспорно совершенно уникален для нашего города.