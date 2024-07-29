Уличный бассейн в 16-м микрорайоне отказался делать туалеты в раздевалке. Несмотря на предостережение Роспотребнадзора 29.07.2024 ZELENOGRAD.RU

Открытый платный бассейн работает на бульваре почти два месяца. Как в любом бассейне, здесь есть раздевалки и душевые, но почему-то нет туалетов. Они есть только за пределами сооружения — надо вылезти из воды и идти через дорогу. Роспотребнадзор считает, что это неправильно, но проектам мэрии это ведомство, похоже, не указ.

Согласно санитарным правилам, туалеты в бассейнах размещаются при раздевалках (СанПиН 2.1 3678-20, пункты 6.2.3 и 6.2.6). Но в этом бассейне требование не соблюдается. Одна из посетительниц описывает путь до туалета так: «Необходимо выйти за пределы, перейти через пешеходную зону к фестивальной площадке и в самом конце будет туалет». Не особо удобно.

Жалобу на эту ситуацию направил в Роспотребнадзор кандидат в депутаты Мосгордумы Иван Ульянченко. В ответ ведомство сообщило, что предложило организатору бассейнов — государственному бюджетному учреждению «Московские ярмарки» — оборудовать туалеты при раздевалках.

На вопрос «Зеленоград.ру» в учреждении ответили так: «Туалетные модули расположены на фестивальной площадке (порядка 20 метров) и доступны для всех посетителей спортивного ядра». Что имеют в виду «ядром», непонятно. Похоже, внимать предостережению надзорного органа ГБУ «Московские ярмарки» явно не собирается.

Поплавать в уличном бассейне стоит от 100 до 2000 тысяч рублей — в зависимости от категории посетителей и дня недели. Сеанс на определенное время надо бронировать онлайн. На странице бронирования о наличии санузла сообщается наряду с раздевалками, душевыми, баром и пунктом проката.

Станьте нашим подписчиком, чтобы мы могли делать больше интересных материалов по этой теме


E-mail
Подписываясь, вы принимаете условия и подтверждаете, что вам больше 18 лет
Метки:
микрорайон 16, бассейн, роспотребнадзор, туалет
Реклама
Реклама
Добавить комментарий
+ Прикрепить файлФайл не выбран
Префектура отказалась легализовать новый выезд из 3-го микрорайона. Похоже, чиновникам просто лень работать Новости
Ещё два ребенка попали в больницу после наездов электросамоката и электровелосипеда Новости
Детский театр «Крылья» объявляет набор — приглашают детей 3-15 лет Реклама
Уличный бассейн в 16-м микрорайоне отказался делать туалеты в раздевалке. Несмотря на предостережение Роспотребнадзора Новости
Жильцам сгоревшей квартиры в корпусе 403 нужна помощь. Выгорело практически всё, нет воды и света Новости
«Интрендс»: товары в аниме-стиле, Кей-поп и азиатские вкусняшки Реклама
На новом вокзале станции Крюково не нашлось места для отдела полиции. При этом в росте преступлений полицейские винят запуск МЦД Новости
МИЭТ подготовил учителей черчения для зеленоградских школ. Вот что будут знать ученики Новости
Скидка 30% на товары для вязания бренда KnitPro — с 22 июля по 4 августа в сети магазинов и ателье «Я Сама» Реклама
Темпы роста преступности в Зеленограде ставят рекорды Новости
Почти в десять раз увеличила мэрия единовременную выплату при заключении контракта на военную службу — до 1,9 миллиона рублей Новости
В команде доктора Наседкина новый врач — представляем врача-эндоскописта Константина Бондарева Реклама
Строительство сквозного проезда в 3-м микрорайоне остановлено на неопределенный срок — проект снова оказался негодным Новости
Управа установит камеру видеонаблюдения, чтобы найти, кто выбрасывает мусор в чужие баки Новости
В МЖК открывается новая школа «ТинсХолл» — для включенных родителей и счастливых детей Реклама
Для пляжа на Школьном озере привезли белый песок Новости
Полки в «Перекрестке» опустели из-за поломки холодильников Новости
Войди в IT: образовательная траектория в МИЭТ для будущих специалистов по информатике и программированию Реклама
Утки и прочая живность массово гибнет в Голубом. Чиновники винят жару Новости
Газонные ограждения возвращаются в новом виде. Принципы установки по-прежнему неопределенны Новости
«Сейчас из-за границы едут лечиться и учиться к нам». Стоматолог-терапевт — об уровне отечественной стоматологии, здоровье зубов и синдроме отличника Реклама
Новая детская площадка на улице Юности не пережила зиму, а высокопрочное инновационное покрытие уже износилось Новости
Вода из пруда в 12-м микрорайоне выливается на дорогу. Это происходит регулярно, много лет Новости
Детское отделение «МЕДвежонок» в клинике «Никор-Мед» — в корпусе 1824 Реклама
«Оставила меня инвалидом на всю жизнь» — суд вынес приговор виновной в ДТП на Яблоневой аллее Новости
Мэрия оказалась не готова к приему заявлений для голосования на выборах в Мосгордуму бумажными бюллетенями Новости
Дома у леса, большие участки, свежий воздух и городские удобства. Открыты продажи коттеджей второй очереди «Новое Бакеево Современный квартал» Реклама
Необычный угон машины произошел в Зеленограде Новости
Льготный тариф для пенсионеров с ограничением скорости планирует ввести один из сервисов проката самокатов Новости
Модная Лига России. Зеленоград. Ведущая модельная школа ведет набор в модельные составы на 2024-2025 учебный год Реклама
Вывески без подсветки и с ругательствами запретили в Москве Новости
Новую станцию МЦД-3 Митьково могут открыть в августе или сентябре Новости
Вакансия менеджера по продажам услуг в компании «ПрофиКласс» — з/п + % от продаж Реклама
Очередное нападение собаки без поводка произошло в Зеленограде. Обращение в полицию в аналогичном случае не помогло Новости
Парковые скульптуры вдоль пешеходной аллеи в 8-микрорайоне могут демонтировать Новости
Аллергия, паразиты, неработающие препараты и редкие болезни животных: интервью с ветеринаром-дерматологом Реклама
© 1997–2024 Зеленоград.ру