Открытый платный бассейн работает на бульваре почти два месяца. Как в любом бассейне, здесь есть раздевалки и душевые, но почему-то нет туалетов. Они есть только за пределами сооружения — надо вылезти из воды и идти через дорогу. Роспотребнадзор считает, что это неправильно, но проектам мэрии это ведомство, похоже, не указ.

Согласно санитарным правилам, туалеты в бассейнах размещаются при раздевалках (СанПиН 2.1 3678-20, пункты 6.2.3 и 6.2.6). Но в этом бассейне требование не соблюдается. Одна из посетительниц описывает путь до туалета так: «Необходимо выйти за пределы, перейти через пешеходную зону к фестивальной площадке и в самом конце будет туалет». Не особо удобно.

Жалобу на эту ситуацию направил в Роспотребнадзор кандидат в депутаты Мосгордумы Иван Ульянченко. В ответ ведомство сообщило, что предложило организатору бассейнов — государственному бюджетному учреждению «Московские ярмарки» — оборудовать туалеты при раздевалках.

На вопрос «Зеленоград.ру» в учреждении ответили так: «Туалетные модули расположены на фестивальной площадке (порядка 20 метров) и доступны для всех посетителей спортивного ядра». Что имеют в виду «ядром», непонятно. Похоже, внимать предостережению надзорного органа ГБУ «Московские ярмарки» явно не собирается.

Поплавать в уличном бассейне стоит от 100 до 2000 тысяч рублей — в зависимости от категории посетителей и дня недели. Сеанс на определенное время надо бронировать онлайн. На странице бронирования о наличии санузла сообщается наряду с раздевалками, душевыми, баром и пунктом проката.