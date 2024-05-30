На фестивальной площадке с 1 июня открывается уличный плавательный бассейн с системами фильтрации и подогрева воды. У бассейна установлены индивидуальные шезлонги с зонтиками. На площадке есть раздевалки, душевые, санузел, шкафчики для хранения личных вещей, бар с напитками и едой, пункт проката полотенец и продаже одноразовых тапочек и надувных нарукавников. На площадке играет музыка, вечером включают освещение, дежурят спасатели и скорая помощь.

Посещение платное, по сеансам. Оплата на месте наличными или картой, но необходимо забронировать посещение. Есть короткий утренний сеанс на полтора часа — с 9:00 до 10:30, а остальные сеансы — по три часа — начинаются в 11:00, 14:30 и 18:00. Бронирование здесь.