Такой белый песок действительно делает пляж похожим за морские курорты. Правда, в 2011 году в Зеленограде уже был неудачный опыт применения похожего песка в качестве покрытия детских площадок. Это вызвало много нареканий жителей — жаловались, что песок пылит, липнет и от него потом сложно избавиться.

Потом с помощью прокуратуры выяснилось, что возможность использования белого кварцевого песка в качестве покрытия на детских площадках не была подтверждена экспертными заключениями и от него потихоньку избавились.

Уверены, в городской администрации учли прежний опыт и на пляже Школьного озера к песку замечаний не будет.