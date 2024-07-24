Как переделают зону отдыха возле Школьного озера: пляж, фотозона, спортплощадки, домики для рыбаков. И опасения, что получится не очень
Фото: "Зеленоград.ру"
Такой белый песок действительно делает пляж похожим за морские курорты. Правда, в 2011 году в Зеленограде уже был неудачный опыт применения похожего песка в качестве покрытия детских площадок. Это вызвало много нареканий жителей — жаловались, что песок пылит, липнет и от него потом сложно избавиться.
Потом с помощью прокуратуры выяснилось, что возможность использования белого кварцевого песка в качестве покрытия на детских площадках не была подтверждена экспертными заключениями и от него потихоньку избавились.
Уверены, в городской администрации учли прежний опыт и на пляже Школьного озера к песку замечаний не будет.
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