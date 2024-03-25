Как переделают зону отдыха возле Школьного озера: пляж, фотозона, спортплощадки, домики для рыбаков. И опасения, что получится не очень 25.03.2024 ZELENOGRAD.RU

Опубликованы эскизы масштабного благоустройства Школьного озеро, после которого, по задумке местной администрации, оно должно станет не хуже, а может и лучше городского пруда. Работы запланированы уже с 1 апреля и до конца августа. Они затронут почти всю территорию вокруг озера.

С северной стороны реконструируют пляж, сделают будут площадки для волейбола, настольного тенниса, воркаута, тренажёры. Чуть дальше на этой стороне — роллердром и футбольная площадка. Обновят трибуны, все спортивные элементы, покрытие площадок. Судя по проектным картинкам, возле пляжа обустроят парковку и поставят туалетные кабинки. На самом пляже поставят скамейки, деревянные шезлонги, в том числе под навесами, новые кабинки для переодевания.

Скамеек в проекте много, местами они разбавлены беседками. Пешеходные дорожки, видимо, будут асфальтированными (по новой моде) — плитка на эскизах не просматривается.

Напротив, на южном берегу, разместят четыре точки с беседками для рыбаков, площадку для дрессировки собак, детскую научную площадку.

В западной части озера сделают свадебную фотозону со скамейками-лежаками и конструкцию «скамья для молодожёнов „внутри сердца“». Там же разместятся сцена, детская и футбольная площадки.

Авторы проекта благоустройства — предприниматель Александр Лозгачев и компания «Сарпроект» из Саратова. Проект выполнен по заказу зеленоградского «Жилищника» за 7,4 миллионов рублей. Конкурс на проведение самих работ пока не обнаружен, хотя работы должны начать уже скоро.

На картинках всё выглядит неплохо. Хотя сразу смущает не вписывающаяся «пластиковая» детская площадка или опасно расставленные скамейки вокруг теннисных столов. Это может говорить о низком качестве проектирования. В условиях спешной реализации и недоступности проектной документации, некому будет указать на ошибки.

На это могут наложиться ошибки при выполнении самих работ, и при последующей эксплуатации — если руководство города немедленно не обратит на это самое пристальное внимание, через пару лет новое Школьное озеро снова придёт в упадок.

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Метки:
благоустройство, школьное озеро
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Как переделают зону отдыха возле Школьного озера: пляж, фотозона, спортплощадки, домики для рыбаков. И опасения, что получится не очень Истории
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