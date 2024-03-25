Авторы проекта благоустройства — предприниматель Александр Лозгачев и компания «Сарпроект» из Саратова. Проект выполнен по заказу зеленоградского «Жилищника» за 7,4 миллионов рублей. Конкурс на проведение самих работ пока не обнаружен, хотя работы должны начать уже скоро.

На картинках всё выглядит неплохо. Хотя сразу смущает не вписывающаяся «пластиковая» детская площадка или опасно расставленные скамейки вокруг теннисных столов. Это может говорить о низком качестве проектирования. В условиях спешной реализации и недоступности проектной документации, некому будет указать на ошибки.

На это могут наложиться ошибки при выполнении самих работ, и при последующей эксплуатации — если руководство города немедленно не обратит на это самое пристальное внимание, через пару лет новое Школьное озеро снова придёт в упадок.