Речь идет о площадке возле музыкальной школы, напротив корпуса 320. Её начали делать ещё два года назад, но затянули — фактически площадка открылась внешне готовая только осенью. Но уже весной она выглядела потрепанной.

«На дорожках через каждые несколько метров нарушено покрытие — выглядит как ямы с мелким щебнем, взрослым сложно ходить, дети могут упасть», рассказала Ирина, которая гуляет на площадке с внуками. Она также отмечала отсутствие уборки и информации о том, кто отвечает за площадку.

«Эти дорожки уже после открытия площадки были с рытвинами, которые просто засыпали. Укрепляющим составом не покрывали. Самое удивительное покрытие, которое я видела. Передвигаться по дорожкам кожно только пешком или на велосипеде — на самокате не проедешь» , — добавляет Анна.