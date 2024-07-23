Речь идет о площадке возле музыкальной школы, напротив корпуса 320. Её начали делать ещё два года назад, но затянули — фактически площадка открылась внешне готовая только осенью. Но уже весной она выглядела потрепанной.
«На дорожках через каждые несколько метров нарушено покрытие — выглядит как ямы с мелким щебнем, взрослым сложно ходить, дети могут упасть», рассказала Ирина, которая гуляет на площадке с внуками. Она также отмечала отсутствие уборки и информации о том, кто отвечает за площадку.
«Эти дорожки уже после открытия площадки были с рытвинами, которые просто засыпали. Укрепляющим составом не покрывали. Самое удивительное покрытие, которое я видела. Передвигаться по дорожкам кожно только пешком или на велосипеде — на самокате не проедешь» , — добавляет Анна.
В управе подтвердили проблему: «пешеходные дорожки с покрытием Terraway частично имеют признаки износа». Производитель покрытия TerraWay утверждает, что его дорожки пропускают влагу и воздух к корням растений «как обыкновенная щебенка», но при этом износостойкие и высокопрочные. Дорожки делают из каменной крошки с небольшим содержанием органического клея. Почему они так быстро рассыпались, непонятно — то ли укладывали с нарушением технологии, то ли сама технология не до конца отлажена.
Теперь подрядчик, компания «Альфа-Строй», должна починить площадку по гарантии. Впрочем, производитель покрытия уверяет, что ремонтировать его легко.