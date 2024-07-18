В прошлую среду возле корпуса 1824 пьяный Павел Кухарев «открыто демонстрировал татуировки с изображением стилизованного венка и крестообразными знаками с загнутыми под прямым углом концами — свастику», сказано в решении зеленоградского суда, который оштрафовал Кухарева за это на тысячу рублей.

Детали происшествия неизвестны — показывал ли Кухарев свастику окружающим или просто кто-то заметил татуировку на открытой части тела. В любом случае, судья признал его виновным по части 1 статьи 20.3 административного кодекса.

Эта статья наказывает не только за нацистскую символику, но и за символику экстремистских организаций или за другую запрещенную символику. Практика зеленоградского суда по этой статье разнообразна — чего только не делают зеленоградцы:

Демонстрируют татуировки с изображением запрещенной руны «Одал» или трезубца (герба Украины), выкрикивают в «Семейном центре» запрещенные фразы, публикуют в соцсетях неоязыческий символ «Коловрат», флаг запрещенной организации «Легион Свобода России», символику запрещенной организации «Арестантское уголовное единство» (АУЕ), изображение Папы (вероятно, Римского Франциска) на фоне флага запрещенного экстремистского движения ЛГБТ. А один зеленоградец умудрился отправить в интернет-приемную какого-то ведомства лозунги и изображения, пропагандирующие ЛГБТ. Это всё дела 2024 года.

Что касается татуировок, то суд не заставляет их сводить. Однако один из осужденных за нацистскую татуировку рассказал, что набил её, пока сидел в тюрьме и не знал о её «исторической нагрузке», зато теперь собирается её свести.

Читают в полиции чат и комментарии «Зеленоград.ру», причем даже очень старые сообщения. Так ещё в 2022 году некто Михаил С. публично демонстрировал в нашем телеграм-чате символику экстремистской запрещенной «Национал-большевистской партии», а спустя два года сотрудник полиции зафиксировал нарушение и привлек его к ответственности. Срока давности по таким правонарушениям нет — это считается «длящимся преступлением». По логике полиции и суда преступление совершается всё время, пока запрещенный символ демонстрируется в открытом доступе.