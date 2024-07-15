Телефонных мошенников иногда все-таки ловят — обвинение против двоих утвердила зеленоградская прокуратура
Могут звонить под предлогом получения выплат, доплат, оформления грамот, представляться сотрудником префектуры, спрашивать паспортные данные, СНИЛС, ИНН, пароль от госуслуг, реквизиты банковских карт, коды из смс.
Об этом сообщила сама префектура. Сколько было случаев мошеннических звонков, не уточняют. Разумеется, никакие данные по телефону сообщать не надо.
Весной было множество звонков, когда мошенники пытались выведать персональные данные под видом записи в зеленоградскую поликлинику, или замены старого полиса
Пожалуйста, перешлите эту информацию близким и знакомым.
Станьте нашим подписчиком, чтобы мы могли делать больше интересных материалов по этой теме
На севере Кольцевой линии начали строительство новой станции. К ней будет идти первый в московском метро переход с траволаторами Новости
Шезлонги, которые раньше стояли на пляже Чёрного озера, нашлись — они в долгом бюрократическом путешествии Жизнь
На улице Лётчицы Тарасовой сделали дополнительную полосу для поворота на Георгиевский проспект Новости
Курс графического дизайна в «Компьютерной Академии ТОП» — 13 июля бесплатный мастер-класс «Первые шаги в Графическом дизайне» Реклама
Ещё два островка безопасности установили на Озерной аллее — на переходе напротив «Элмы» и стадиона «Ангстрем» Новости