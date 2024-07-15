Могут звонить под предлогом получения выплат, доплат, оформления грамот, представляться сотрудником префектуры, спрашивать паспортные данные, СНИЛС, ИНН, пароль от госуслуг, реквизиты банковских карт, коды из смс.

Об этом сообщила сама префектура. Сколько было случаев мошеннических звонков, не уточняют. Разумеется, никакие данные по телефону сообщать не надо.

Весной было множество звонков, когда мошенники пытались выведать персональные данные под видом записи в зеленоградскую поликлинику, или замены старого полиса

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