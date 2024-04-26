«Звонят пациентам о записи на рентген в рамках онкоскрининга, якобы записывают в поликлинику на Каштановой аллее, отправляют талон о записи на ватсап со ссылкой», рассказал читатель «Зеленоград.ру». После перехода по ссылке злоумышленник может получить доступ к вашему устройству или банковским приложениям. При этом поликлиника на Каштановой закрыта на ремонт, никакой онкоскрининг там не проводят.

В другом известном случае, пытались записать на флюорографию (якобы это обязательно после эпидемии ковида) через «смс и госуслуги». При этом звонивший не знал адреса поликлиники, куда он хотел произвести запись. В зеленоградском телеграм-чате много подобных примеров. Судя по ним, мошенники зачастую не знают, в какую именно поликлинику «записывают». Также могут спрашивать СНИЛС.

Ещё один вариант мошенничества — звонят для замены «старого полиса ОМС на цифровыой полис с QR-кодом», якобы это необходимо срочно сделать. Одновременно присылают смс с цифровым кодом, который им требуется сообщить — этот код может дать мошенникам возможность получить доступ к вашим денежным средствам или к чувствительной информации. В Фонде обязательного медицинского страхования говорят, что специалисты могут позвонить и сообщить о необходимости актуализировать данные полиса, но никогда не присылают никаких смс. С декабря 2022 года в России действует цифровой полис ОМС в виде штрихкода — его можно распечатать или сохранить в телефоне. Независимо от того, какой у вас полис — он бессрочный.

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