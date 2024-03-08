Вечером 15 февраля таксистка приехала на заказ — из 15-го микрорайона в ТРЦ «Иридиум». Вышла пожилая женщина. Она постоянно говорила с кем-то по телефону, была растеряна и дезориентирована. Евгения вела машину и вынужденно слушала этот разговор. «Мужской голос был хорошо слышен, он давал ей указания, звучали слова „ФСБ“, „полиция“, „главный из Москвы“ , — рассказала „Зеленоград.ру“ Евгения. — Бабушка растерянно спрашивала, кто её встретит. Я сразу поняла, что это действуют мошенники. Пыталась объяснить это пассажирке, повторяла, чтобы она не разговаривала с этим человеком. Но она была как зомби, на мои слова не реагировала. Тем более её собеседник услышал мои слова и настойчиво убеждал, чтобы она меня не слушала, а делала, как он говорит».

Евгения вызвала полицию, отвезла свою пассажирку в отделение, написала объяснительную, позвонила дочери пенсионерки, чтобы та забрала мать из отделения, и поехала работать дальше. В полиции выяснилось, что 85-летняя зеленоградка уже сняла со своего счета крупную сумму и ехала то ли передавать, то ли переводить деньги. В «Иридиуме» ей, видимо, стали бы дистанционно давать указания — подойти к банкомату и перевести наличные на определенный счет. В таких случаях мошенники постоянно держат на связи, давя на психику. Чем конкретно угрожали пожилой женщине, за что требовали деньги в данном случае неизвестно. Хорошо, что она села в машину к неравнодушной женщине. «Представьте, что она чья-то мать, бабушка. — поделилась Евгения. — Я поставила себя на место ее детей». Евгении 44 года, у неё взрослые дети, в такси работает два года.

Кстати, мошенник сам вызвал своей потенциальной жертве такси через мобильное приложение, оплатив поездку со своей карты. И даже написал жалобу в Яндекс Такси на Евгению — мол, конфликт с пассажиром. Видимо, обиделся, что не удалось украсть чужие деньги.

Похожие истории происходили с водителями Яндекс Такси и в других городах. В конце декабря в Снежинске (Челябинская область) в такси к водителю Татьяне поздно вечером села пожилая женщина с двумя большими сумками. По дороге пассажирка спросила, привезут ли ее обратно домой. Водитель попросила поставить обратную точку в приложении. Бабушка начала кому-то дозваниваться. Как выяснилось, люди, вызвавшие ей такси, заявили, что её дочь сбила человека, и нужно привезти крупную сумму, чтобы дочь отпустили домой. Татьяне всё стало ясно, она отвезла пассажирку в полицию. Пока та писала заявление, таксистка связалась с её дочерью, всё рассказала и попросила забрать мать из отделения.

А водитель Яндекс Такси Елена из Улан-Удэ помогла растерянной пожилой паре, которая села к ней в машину. Пенсионеры ехали в торговый центр. Елена обратила внимание, что они слишком легко одеты для января — мужчина в легкой куртке, у женщины вообще под курткой домашний халат. Ближе к концу поездки таксистка спросила, к какому входу в ТЦ надо подъехать, а пассажирка не смогла ответить, да и выглядела растерянной. Пенсионеры не сами заказывали такси, водитель несколько раз звонила заказчику, но тот не брал трубку. Зато позвонил пассажирке, а та растерянно передала телефон водителю. После разговора с молодым человеком Елена поняла, что это мошенник. Стариков он «развёл» по стандартной схеме — «преступники прямо сейчас пытаются снять деньги с банковской карты, но он готов сохранить их сбережения». Только надо четко следовать его указаниям и никому об этом не рассказывать. Старики уже были готовы отдать преступнику 70 тысяч рублей. Елена позвонила в полицию и вместо торгового центра отвезла пожилую пару в отделение. Там взяли у пострадавших заявление и возбудили уголовное дело.