«Я поставила себя на место её детей». Как зеленоградская таксистка уберегла пожилую женщину от мошенников 08.03.2024 ZELENOGRAD.RU

Водитель Яндекс Такси Евгения Романова отвезла 85-летнюю пассажирку в отделение полиции, когда поняла, что у той пытаются отобрать деньги. И сама написала заявление. Рассказываем об этой истории и других неравнодушных женщинах-водителях.

Вечером 15 февраля таксистка приехала на заказ — из 15-го микрорайона в ТРЦ «Иридиум». Вышла пожилая женщина. Она постоянно говорила с кем-то по телефону, была растеряна и дезориентирована. Евгения вела машину и вынужденно слушала этот разговор. «Мужской голос был хорошо слышен, он давал ей указания, звучали слова „ФСБ“, „полиция“, „главный из Москвы“ , — рассказала „Зеленоград.ру“ Евгения. — Бабушка растерянно спрашивала, кто её встретит. Я сразу поняла, что это действуют мошенники. Пыталась объяснить это пассажирке, повторяла, чтобы она не разговаривала с этим человеком. Но она была как зомби, на мои слова не реагировала. Тем более её собеседник услышал мои слова и настойчиво убеждал, чтобы она меня не слушала, а делала, как он говорит».

Евгения вызвала полицию, отвезла свою пассажирку в отделение, написала объяснительную, позвонила дочери пенсионерки, чтобы та забрала мать из отделения, и поехала работать дальше. В полиции выяснилось, что 85-летняя зеленоградка уже сняла со своего счета крупную сумму и ехала то ли передавать, то ли переводить деньги. В «Иридиуме» ей, видимо, стали бы дистанционно давать указания — подойти к банкомату и перевести наличные на определенный счет. В таких случаях мошенники постоянно держат на связи, давя на психику. Чем конкретно угрожали пожилой женщине, за что требовали деньги в данном случае неизвестно. Хорошо, что она села в машину к неравнодушной женщине. «Представьте, что она чья-то мать, бабушка. — поделилась Евгения. — Я поставила себя на место ее детей». Евгении 44 года, у неё взрослые дети, в такси работает два года.

Кстати, мошенник сам вызвал своей потенциальной жертве такси через мобильное приложение, оплатив поездку со своей карты. И даже написал жалобу в Яндекс Такси на Евгению — мол, конфликт с пассажиром. Видимо, обиделся, что не удалось украсть чужие деньги.

Похожие истории происходили с водителями Яндекс Такси и в других городах. В конце декабря в Снежинске (Челябинская область) в такси к водителю Татьяне поздно вечером села пожилая женщина с двумя большими сумками. По дороге пассажирка спросила, привезут ли ее обратно домой. Водитель попросила поставить обратную точку в приложении. Бабушка начала кому-то дозваниваться. Как выяснилось, люди, вызвавшие ей такси, заявили, что её дочь сбила человека, и нужно привезти крупную сумму, чтобы дочь отпустили домой. Татьяне всё стало ясно, она отвезла пассажирку в полицию. Пока та писала заявление, таксистка связалась с её дочерью, всё рассказала и попросила забрать мать из отделения.

А водитель Яндекс Такси Елена из Улан-Удэ помогла растерянной пожилой паре, которая села к ней в машину. Пенсионеры ехали в торговый центр. Елена обратила внимание, что они слишком легко одеты для января — мужчина в легкой куртке, у женщины вообще под курткой домашний халат. Ближе к концу поездки таксистка спросила, к какому входу в ТЦ надо подъехать, а пассажирка не смогла ответить, да и выглядела растерянной. Пенсионеры не сами заказывали такси, водитель несколько раз звонила заказчику, но тот не брал трубку. Зато позвонил пассажирке, а та растерянно передала телефон водителю. После разговора с молодым человеком Елена поняла, что это мошенник. Стариков он «развёл» по стандартной схеме — «преступники прямо сейчас пытаются снять деньги с банковской карты, но он готов сохранить их сбережения». Только надо четко следовать его указаниям и никому об этом не рассказывать. Старики уже были готовы отдать преступнику 70 тысяч рублей. Елена позвонила в полицию и вместо торгового центра отвезла пожилую пару в отделение. Там взяли у пострадавших заявление и возбудили уголовное дело.

Станьте нашим подписчиком, чтобы мы могли делать больше интересных материалов по этой теме


E-mail
Подписываясь, вы принимаете условия и подтверждаете, что вам больше 18 лет
Метки:
мошенничество, такси
Реклама
Реклама
Добавить комментарий
+ Прикрепить файлФайл не выбран
«Я поставила себя на место её детей». Как зеленоградская таксистка уберегла пожилую женщину от мошенников Истории
Капитальный ремонт Фирсановского моста должны закончить в конце лета. Если в пятый раз что-нибудь не помешает Новости
Детское отделение «МЕДвежонок» в клинике «Никор-Мед» — в корпусе 1824 Реклама
В аптеку поликлиники, где люди полчаса стояли в очереди, добавили сотрудников Новости
Значительные изменения расписания электричек 16 и 17 марта Новости
Вакансия салона «Персона-Зеленопарк» — работа мечты для ногтевого мастера, з/п от 50 тысяч Реклама
Ровно 101 год назад родился Николай Полагушина, в честь которого названа улица в Зеленограде. Вот его история Истории
Чиновники ответили за неизвестный порошок, накрывший 20-й микрорайон Новости
Выходные с «Духофф» 7/8/9 марта Реклама
Две машины столкнулись перед «зеброй» — одна от удара перелетела через переход Новости
Очередь в льготную аптеку в поликлинике в 14-м микрорайоне занимает полчаса Новости
ТЦ «Грин Зеленоград» приглашает отметить 8 марта — гостей ждут сюрпризы и марафон бесплатных угощений Реклама
Эксперимент по отмене зеленого мигания дал прекрасный результат, уверяют в «Спецдорпроекте» Новости
Жильцы заварили мусоропровод, но всё равно вынуждены платить за него Новости
Ближайшие стендап-мероприятия Зеленограда Афиша
Дублер улицы Радио планируют открыть для движения до конца сентября. Здесь должны появиться и новые автобусные остановки Новости
Как будут жить первые новоселы ЖК на Георгиевском проспекте — с парковками неопределенность, а первые жители появятся за год до детсада и школы Новости
«Суперкач»: тренажёрный зал, который похудел зеленоградцев на три тонны. Приведи себя в порядок к лету Реклама
Четыре человека погибли на пожаре в частном доме Новости
Метро в Зеленоград может прийти по участку между линиями МЦД. Возможно, через 20 лет Новости
Школа бильярда «Штос» открывает набор учеников и желающих научиться играть в бильярд Реклама
Архитектор кинотеатра «Электрон» Юрий Гнедовский скончался на 93-м году жизни Новости
Обогреватели для вокзала в Крюково привезут летом. Но в РЖД продолжают настаивать — отопление не предусмотрено Новости
Откройте мир свежести и вкуса с новым рыбным магазином «ШефПорт» Реклама
Жесткое задержание неадекватного водителя прошло в Андреевке после езды по встречке и тарана полицейского автомобиля Новости
Зеленоградский народный театр «БАВ» покажет спектакль на сцене ДК МИЭТ. Рассказываем, что это за театр Истории
Зеленограду исполнилось 66 лет Новости
Юбилейный концерт группы ЛЮБЭ «35 лет» — 9 апреля в КЦ «Зеленоград» (ДК) Афиша
Начались продажи квартир в жилом комплексе «Зеленоград Ривьера» Новости
Ресторан Gagawa с блюдами из курицы и мяса открылся в «Зеленопарке» Новости
Зеленоградский хоспис просит помочь подготовиться к 8 марта — привезти пациентам цветы и подарки Жизнь
«Магнит» откроет в Зеленограде магазин нового формата Новости
Сотни тысяч кубометров снега с реагентами оказываются на газонах, заваливая деревья и кусты Новости
Сеть салонов красоты «Никор» ищет администратора Реклама
Для строящегося переезда под железной дорогой между старым и новым городом до сих пор не готов проект. Это может задержать открытие движения Новости
Детский сад в 11-м микрорайоне закроют из-за низкой наполняемости, но обещают сохранить весь персонал и «глазную» направленность Новости
© 1997–2024 Зеленоград.ру