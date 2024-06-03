Телефонных мошенников иногда все-таки ловят — обвинение против двоих утвердила зеленоградская прокуратура 03.06.2024 ZELENOGRAD.RU

Они обзванивали потерпевших и, представляясь работниками различных брокерских организаций, вводили их в заблуждение, обещая получение гарантированного пассивного дохода на биржевых сделках, в реальности не имея какого-либо отношения к брокерской деятельности. Так они обманули девять человек на общую сумму более пяти миллионов рублей.

У обвиняемых изъяты банковские карты, на которые они получали доход, доверенности на распоряжение картами, компьютеры и телефоны.

Сумма, которую они вытянули из доверчивых граждан, считается особо крупны размером. Получается, их ждёт наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет (часть 4 статьи 159 УК РФ). Приговор суда обвиняемые будут ожидать под стражей.

В прокуратуре напоминают, что обещание гарантированного и высокого дохода — признак мошенничества, а инвестиционная компания никогда не принимает деньги на счета третьих лиц и не просит перевести их на карту физического лица.

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Метки:
мошенничество
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Телефонных мошенников иногда все-таки ловят — обвинение против двоих утвердила зеленоградская прокуратура Новости
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