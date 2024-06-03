Они обзванивали потерпевших и, представляясь работниками различных брокерских организаций, вводили их в заблуждение, обещая получение гарантированного пассивного дохода на биржевых сделках, в реальности не имея какого-либо отношения к брокерской деятельности. Так они обманули девять человек на общую сумму более пяти миллионов рублей.

У обвиняемых изъяты банковские карты, на которые они получали доход, доверенности на распоряжение картами, компьютеры и телефоны.