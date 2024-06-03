Они обзванивали потерпевших и, представляясь работниками различных брокерских организаций, вводили их в заблуждение, обещая получение гарантированного пассивного дохода на биржевых сделках, в реальности не имея какого-либо отношения к брокерской деятельности. Так они обманули девять человек на общую сумму более пяти миллионов рублей.
У обвиняемых изъяты банковские карты, на которые они получали доход, доверенности на распоряжение картами, компьютеры и телефоны.
Сумма, которую они вытянули из доверчивых граждан, считается особо крупны размером. Получается, их ждёт наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет (часть 4 статьи 159 УК РФ). Приговор суда обвиняемые будут ожидать под стражей.
В прокуратуре напоминают, что обещание гарантированного и высокого дохода — признак мошенничества, а инвестиционная компания никогда не принимает деньги на счета третьих лиц и не просит перевести их на карту физического лица.