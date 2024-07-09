Островки безопасности психологически влияют на водителей, вынуждая их притормаживать. А пешеходы могут концентрироваться сначала на одной стороне дороги и потом, зайдя на островок безопасности, на другой, а не оценивать безопасность сразу на всей проезжей части.

Островок безопасности уже есть на Озерной аллее возле 7-го микрорайона, а также на других улицах Зеленограда: Тарасовой, Каменке, Центральной проспекте, Юности. Их будут продолжать ставить. К пример, несколько лет назад комиссия по безопасности дорожного движения префектуры решила сделать островки безопасности на всех «зебрах» вдоль улицы Юности и заменить ими «лежачих полицейских» (пока это решение не выполнено)

В компании «Спецдорпроект», которая по заказа Центра организации дорожного движения (ЦОДД), ставит эти островки, считают, что они должны быть на каждом пешеходном переходе. «Водятлы рулём должны крутить, и понимать, что траектория движения — всегда кривая. А не как сейчас — глаза вылупил в телефон и полетел по прямой, не глядя, — сказал руководитель „Спецдорпроекта“ Константин Антонович. — Дети, пожилые, любой житель города, кто ходит пешком, должны быть максимально в безопасности на дороге».