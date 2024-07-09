От жары страдают не только люди, но и деревья — почти все саженцы вокруг станции Крюково засохли. Одно дерево живо возле выхода из "Иридиума", без листьев стоят деревья между фудхоллом "Станция" и "Иридиумом", а также возле туалета на стороне нового города.

Но в случае деревьев виновата не жара, а элементарное несоблюдение правил содержания деревьев. По правилам, утвержденным постановлением мэра, деревья нужно не просто посадить, но ещё и поливать, подкармливать, рыхлить, пропаливать и защищать от вредных воздействий. Даже на фото видно, что регламентного ухода за деревьями нет: возле стволов растут сорняки, газон желтый - значит ни прополки, ни полива нет.