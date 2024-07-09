От жары страдают не только люди, но и деревья — почти все саженцы вокруг станции Крюково засохли. Одно дерево живо возле выхода из "Иридиума", без листьев стоят деревья между фудхоллом "Станция" и "Иридиумом", а также возле туалета на стороне нового города.
Но в случае деревьев виновата не жара, а элементарное несоблюдение правил содержания деревьев. По правилам, утвержденным постановлением мэра, деревья нужно не просто посадить, но ещё и поливать, подкармливать, рыхлить, пропаливать и защищать от вредных воздействий. Даже на фото видно, что регламентного ухода за деревьями нет: возле стволов растут сорняки, газон желтый - значит ни прополки, ни полива нет.
Нормы и кратность полива зависят от погоды, почвы, вида дерева и состояния конкретного растения. В среднем полив деревьев следует производить из расчета 30-50 литров на квадратный метр приствольной лунки и не менее двух-трёх раз за сезон, а для таких молодых деревьев в сухую и жаркую погоду — пять раз.
Температура хоть и высокая, но не экстремальная. При должном уходе деревья вполне реально сохранить - надо хотя бы соблюдать правила. Что мешает это делать, непонятно. Сейчас коммунальщиками следует убрать засохшие деревья (это тоже требуют правила) и сделать ещё раз, но уже нормально.