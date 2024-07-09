Двухсотметровая выделенка пройдет по улицам Новокрюковская и Ленина — от пересечения с проездом 898 до пересечения с улицей Советской, сообщили в департаменте транспорта Выделенка будет только при проезде в сторону Заводской. При этом на части этого участка разметка выделенки (буква «А» на асфальте) уже была.