На Солнечной аллее хотят сделать выделенную полосу для автобусов. Окончательное решение пока не принято
Двухсотметровая выделенка пройдет по улицам Новокрюковская и Ленина — от пересечения с проездом 898 до пересечения с улицей Советской, сообщили в департаменте транспорта Выделенка будет только при проезде в сторону Заводской. При этом на части этого участка разметка выделенки (буква «А» на асфальте) уже была.
В департаменте транспорта считают, что автобусы будут проезжать этот участок в два раза быстрей — две минуты вместо четырех. Здесь ходит 11 маршрутов (16, 400 Т, 18, 20, 22, 164К, 319, 357, 374, 495, 497) с общим пассажиропотоком более 35 поездок в сутки. Ещё один плюс выделенной полосы — он снижает аварийность в среднем на 25%.
Выделенка возле вокзала заработает с 27 июля.
Станьте нашим подписчиком, чтобы мы могли делать больше интересных материалов по этой теме
Ещё два островка безопасности установили на Озерной аллее — на переходе напротив «Элмы» и стадиона «Ангстрем» Новости
Продукты в зеленоградском «Перекрестке» продолжают есть мыши. Покупатели видят погрызенную упаковку и самих животных, а Роспотребнадзор — нет Новости
Летний IT-клуб в Зеленограде с «Компьютерной академией ТОП» — остались последние места в группе, успейте забронировать! Реклама
Автомобиль врезался в столб с кнопкой включения пешеходного светофора на Центральном проспекте Новости
Премьера «Подземелья Чикен Карри №28 «Чёрное небо вампиров» 7 июля в кинотеатрах «Формула Кино — Синема Парк» Афиша
Три из пяти поездов «Иволга» сняли с линии по итогам расследования расцепления вагонов электрички МЦД-3 Новости
Институт цифрового дизайна НИУ МИЭТ: узнай всё о создании виртуальных миров, симуляторов и айдентики бренда Реклама
«Издалека все красиво смотрится, а зайдешь и ужаснешься». Парк Победы снова (третий год) завален мусором, который не успевают убирать Истории
Дебаты между зеленоградскими кандидатами в Мосгордуму предложил провести кандидат Иван Ульянченко Новости
Газовый баллон взорвался на крыше автобуса в Москве. «Газобусы» этого производителя ездят и на маршруте e41 Новости
На участке Ленинградского шоссе добавят выделенную полосу для автобусов и такси. Обещают, что в сентябре поедем быстрей Новости