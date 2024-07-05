«Неоднократно видел как мыши бегают, поэтому просто не беру ничего с нижних открытых полок», — пишет Евгений, но его предупреждают, что мыши не ограничиваются нижними полками, встретить их можно где угодно. Сам «Перекресток» на жалобы отвечает, что «всё устранили», но на самом деле изменений нет.

Роспотребнадзор по обращению «Зеленоград.ру» проверял магазин зимой, но «следов жизнедеятельности грызунов» не обнаружил.

«Роспотребнадзор слеп, глух и без обоняния? — возмущаются в чате. — Стоит только в Перекресток зайти, как в нос бьет вонь от мышей, а уж как они резвятся…»

По-прежнему призываем сообщать о подобных проблемах прямо в Роспотребнадзор: через сайт, по телефону 8-499-735-6539 или по электронной почте zelenogr@77.rospotrebnadzor.ru.