Продукты, просроченные на дни, а то и недели от даты съемки (9 августа) были среди баночек детского питания, сыров и других молочных продуктов, колбас, мясной нарезки, яиц — зачастую целыми стопками. В овощном отделе — треснувший арбуз (продавать треснувшие или разрезанные арбузы запрещено СанПиНами). Также нашлись баночки с нарушенной упаковкой и напитки из холодильника, стоящие на «теплой» полке.

Алекс набрал полную тележку «просрочки», оплатил товары на кассе, чтобы получить подтверждающие чеки, а затем предъявил претензии. Директор магазина объяснил, что он работает на своей должности второй день и принёс извинения от лица компании за просроченные продукты, но запретил вести видеосъемку и использовать её в любых целях, кроме суда (хотя съемка велась в общественном месте и в публичных интересах — поэтому вполне легально).

«Как только вы заявили, что обнаружена просрочка, я тут же поставил сотрудника, чтобы он перепроверил этот участок и остальные участки, где могли произойти подобные нарушения. Сейчас мы перепроверим все остальные товары», — заявил директор. И добавил, что буквально в ночь перед этим в магазине проходила инвентаризация, но сотрудники не успели всё отработать.

Он предложил вернуть все деньги за просроченные товары, а сами товары пообещал утилизировать — «уничтожить всё путём перемалывания» под видеозапись и прислать подтверждающее видео (оно показано с 21:00 видеоролика).

Часть просроченных сыров Алекс утилизировал сам, вскрыв упаковку, чтобы продукты снова не вернули в оборот. «Скиньте в группу по городу, что по магазину ходит блогер, — посоветовал он продавцам, которые с удивлением наблюдали за этим. — У всех ведь одно и то же. У вас, правда, побольше — реально, самый грязный магазин».

Ютуб-канал «Новичок» носит познавательно-развлекательно-правовой характер — «Научим защищать права потребителя. Полиция, охрана, скандалы, запрет фото и видеосъемки, просрочка, тухляк, тупость и беззаконие — всё здесь. Учим магазины, рестораны, полицию, ЧОП и охрану работать по закону», говорится в описании канала.