С таким предложением в правительство обратился экс-кандидат в мэры Москвы и депутат Госдумы Дмитрий Гусев (партия «Справедливая Россия»), а его об этом попросило зеленоградское отделение партии. Идея была в том, чтобы для всех жителей Зеленограда стоимость проезда снизить, а для отдельных категорий (многодетных, пенсионеров, инвалидов, участников СВО и членов их семей) сделать проезд вообще бесплатным.

В Минтрансе ответили, что нет технической возможности в автоматическом режиме определять социальный статус водителя, поэтому льготу предоставить невозможно. И посоветовали покупать абонементы, которые позволяют экономить до 70% от стоимости разового проезда, а также ездить по бесплатной Ленинградке.

При этом в Минтрансе считают целесообразным компенсировать проезд по платным дорогам для многодетных семей. Этот вопрос уже прорабатывали совместно с «Автодором» в том числе в рамках рассмотрения в 2023 году законодательных инициатив Госдумы по освобождению отдельных категорий граждан от платы за проезд по платным дорогам. Теперь этот вопрос рассматривают в комитете Госдумы по социальной политике. Когда будет решение, неизвестно.

Льготы для зеленоградцев на проезд по М-11 пять лет также пытался пробить депутат Мосгордумы Андрей Титов, но безуспешно. Последняя его идея — вообще денонсировать (отменить) соглашение о взимании платы за проезд. Прошло почти три месяца — о результатах её рассмотрения ничего неизвестно.