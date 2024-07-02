На Быковом болоте начали укреплять береговую линию и строить набережную. Выглядит она плохо и недолговечно 02.07.2024 ZELENOGRAD.RU

Вдоль берега пруда в 1-м микрорайоне делают деревянный настил. Формально эти работы называются «ремонт берегоукрепления» и, судя по документации и смете, предполагают вбивание вдоль берега каждый метр трёхметровых деревянных свай. Забили сваи или нет, непонятно — вдоль берега осталось много старых гнилых свай, а часть новых лежат на стройплощадке. Возможно, это просто остатки.

Зеленоградские власти не потрудились рассказать жителям (напрямую или через СМИ) детали благоустройства пруда — поэтому о качестве и ходе работ приходится судить по факту — настройплощадке, изучая смету работ, где она есть в открытом доступе.

Сам настил устанавливают на два ряда профилированной трубы, вбитой в грунт примерно на метр. Настил делают из относительного дешевого обрезного бруса и досок 3-го сорта. Из защиты — покрывают антисептиком против грибка.

Кажется, такая конструкция годится для дачи, но не для популярного места в городе, которое чиновники называют «знаковым». Сколько проживет этот «знаковый» настил и ограждение, неизвестно, но, если судить по опыту других зеленоградских водоёмов, подвергшихся капитальному ремонту, максимально дешевые решения с последующей непрофессиональной эксплуатацией долго не живут.

Например, настил вдоль городского пруда начал гнить через четыре года после грандиозной реконструкции — особенно в затененных местах и там, где не убирали опавшие листья. А металлическое ограждение вокруг Михайловского пруда проржавело через одну зиму. Хочется ошибиться хотя бы в случае с уютным и живописным Быковым болотом, но опыт неумолим.

В пятницу ход работ на пруду проконтролировал зеленоградский депутат в Московской городской думе Андрей Титов, но о возможных проблемах с укреплением берега он ничего не сообщил.

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Метки:
микрорайон 1, пруд быково болото
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