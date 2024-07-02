Кажется, такая конструкция годится для дачи, но не для популярного места в городе, которое чиновники называют «знаковым». Сколько проживет этот «знаковый» настил и ограждение, неизвестно, но, если судить по опыту других зеленоградских водоёмов, подвергшихся капитальному ремонту, максимально дешевые решения с последующей непрофессиональной эксплуатацией долго не живут.

Например, настил вдоль городского пруда начал гнить через четыре года после грандиозной реконструкции — особенно в затененных местах и там, где не убирали опавшие листья. А металлическое ограждение вокруг Михайловского пруда проржавело через одну зиму. Хочется ошибиться хотя бы в случае с уютным и живописным Быковым болотом, но опыт неумолим.

В пятницу ход работ на пруду проконтролировал зеленоградский депутат в Московской городской думе Андрей Титов, но о возможных проблемах с укреплением берега он ничего не сообщил.