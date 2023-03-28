Кое-как покрашенная хлипкая конструкция за зиму проржавела и местами поломалась — возможно, не выдержала снега. Видео опубликовали в зеленоградском чате:
Масштабное благоустройство зоны отдыха закончили только в прошлом году. Это был один из так называемых «знаковых объектов». После завершения работ префект Анатолий Смирнов утверждал, что «красота эта на долгие годы».
Вероятно, объект на гарантии и подрядчик исправит поломки за свой счёт. Но рано или поздно гарантия закончится, а некачественное ограждение останется.
Почему для ограждения использовали дешевую конструкцию, явно непригодную для активной эксплуатации (сравните с Городским прудом), непонятно.
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