Заброшенный санаторий Артёма возле Зеленограда купили автодилеры. Возможно, там устроят здравницу 02.07.2024 ZELENOGRAD.RU

Один из старейших российских санаториев в Фирсановке — бывший санаторий имени Артёма — это 90 гектаров земли, лес и 22 здания. Он находится в Подмосковье, но был собственностью Москвы. Теперь весь комплекс построек продан — новому владельцу в долгосрочную аренду должны передать два участка на особо охраняемой природной территории.

Санаторий продали с третьей попытки: первые, ещё прошлогодние торги были отменены, на вторые не поступило ни одной заявки. Торги провели как публичное предложение — на понижение стартовой цены 934 млн. Единственным участником стала компания «Мэйджор Автосервис», предложившая минимальную цену 514 млн. Сделка состоялась.

По открытым источникам, компания является крупным российским автодилером, работает с конца 1990-х годов, занимается в основном покупкой, обслуживанием и использованием автотранспорта. По данным «Коммерсанта», совладельцы компании готовятся запустить здравницы. Под эти цели в июне по адресу санатория имени Артёма через одну из принадлежащих совладельцам фирм зарегистрировано ООО «Мэйджор Медикал Резорт», основная деятельность которого — санаторно-курортные организации.

Впрочем, новый собственник может использовать эту территорию и здания и иначе — назначение свободное. Однозначно запрещено лишь использование территории под свалку отходов. Оценщики, проводившие экспертизу, советовали оставить прежнее назначение — санаторий. При этом отмечали, что состояние зданий не соответствует санитарно-эпидемическим требованиям и нормам пожарной и технической безопасности.

Помимо большой территории с хорошим лесом и комплекса зданий владельцу передается 29 единиц движимого имущества. К таковому, в частности, относятся две дороги — объездная в лесу и ещё одна, названная просто асфальтированной, но их нужно отремонтировать.

Здравницу у реки Сходни основал еще в 80-х годах 19-го века врач-невропатолог Николай Федорович Пупышев и назвал его Надеждино. «Санаторий был прекрасно оснащён так же, как и больница: рентгеновскими аппаратами, водолечебницей, терренкурами, физиотерапией. Моим дедом было построено три корпуса для мужчин, женщин и дом для семьи», вспоминала внучка Пупышева Ирина Крикунова. После революции 1917 года санаторию дали имя Артёма Сергеева — генерал-майора артиллерии, одного из основателей зенитных ракетных войск СССР. Он был сыном революционера Фёдора Сергеева, известного как «товарищ Артём».

Путёвки в санаторий предлагали ещё в 2019 году. Здесь можно было отдыхать и лечиться, работали бассейн, спортивный зал, каток, бильярд, клуб, кинозал. Лечение проходили пациенты с сердечно-сосудистыми заболеваниями, болезнями органов пищеварения, дыхания, опорно-двигательного аппарата и нервной системы. В 2020-м в санатории организовали обсерватор для больных ковидом. Гости и пациенты отмечали хорошую природу, но запустение и начинающуюся разруху в зданиях и на территории. Из ковидной истории в прежнюю жизнь санаторий так и не вышел.

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Метки:
санаторий артёма
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