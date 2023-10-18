Санаторий имени Артёма как санаторий не работает — закрыт. Здесь можно было отдыхать и лечиться, работали бассейн, спортивный зал, каток, бильярд, клуб, кинозал. Лечение проходили пациенты с сердечно-сосудистыми заболеваниями, болезнями органов пищеварения, дыхания, опорно-двигательного аппарата и нервной системы. Путевки сюда предлагали еще в 2019 году. А в 2020-м в санатории организовали обсерватор для больных ковидом. Гости и пациенты отмечали хорошую природу, но запустение и начинающуюся разруху в зданиях и на территории санатория. Из ковидной истории в прежнюю жизнь санаторий так и не вышел.