Один из старейших российских санаториев в Фирсановке продаётся целиком — 22 нежилых здания на территории 90 гектаров, в лесу с лиственными и хвойными деревьями. Здания — это спальные корпуса, мастерские, клуб, столовая, лодочная станция, лыжная база, гараж, хозяйственные и инженерные постройки. Всё это передадут победителю объявленных торгов, который может определиться в конце ноября. За санаторий хотят не меньше 934 миллионов рублей.
Что будет делать с бывшим санаторием будущий инвестор, пока неизвестно. По документам торгов — что угодно, поскольку назначение свободное. «У участков широкий перечень видов разрешенного использования рекреационного характера, что дает инвестору большой выбор концепции развития территории», туманно сообщает правительство Москвы. Однозначно запрещено лишь использование территории под свалку отходов. Оценщики, проводившие экспертизу, советуют использовать всё это богатство по прямому назначению — под санаторно-курортную деятельность. Но при этом отмечают, что состояние зданий не соответствует санитарно-эпидемическим требованиям и нормам пожарной и технической безопасности.
Санаторий имени Артёма находится в Московской области, но является собственностью Москвы и находится в хозяйственном ведении государственного предприятия «Медицинский центр Управления делами мэра и правительства Москвы». Продаваемые здания расположены на особо охраняемой природной территории — это два участка общей площадью более 90 Га. Сейчас они в аренде у ГУПа на 49 лет. По условиям сделки, их передадут в долгосрочную аренду инвестору.
Санаторий имени Артёма как санаторий не работает — закрыт. Здесь можно было отдыхать и лечиться, работали бассейн, спортивный зал, каток, бильярд, клуб, кинозал. Лечение проходили пациенты с сердечно-сосудистыми заболеваниями, болезнями органов пищеварения, дыхания, опорно-двигательного аппарата и нервной системы. Путевки сюда предлагали еще в 2019 году. А в 2020-м в санатории организовали обсерватор для больных ковидом. Гости и пациенты отмечали хорошую природу, но запустение и начинающуюся разруху в зданиях и на территории санатория. Из ковидной истории в прежнюю жизнь санаторий так и не вышел.
Здравницу у реки Сходни основал еще в 80-х годах 19-го века врач-невропатолог Николай Федорович Пупышев и назвал его Надеждино. «Санаторий был прекрасно оснащён так же, как и больница: рентгеновскими аппаратами, водолечебницей, терренкурами, физиотерапией. Моим дедом было построено три корпуса для мужчин, женщин и дом для семьи», вспоминала внучка Пупышева Ирина Крикунова. После революции 1917 года санаторию дали имя Артёма Сергеева — генерал-майора артиллерии, одного из основателей зенитных ракетных войск СССР. Он был сыном революционера Фёдора Сергеева, известного как «товарищ Артём».