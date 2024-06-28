«Уважаемые жители! В связи с летним профилактическим ремонтом магистральных тепловых сетей по 12-му микрорайону с 27 июня по 3 июля будут проводиться пусконаладочные работы — возможно кратковременное изменение прозрачности и цветности воды, также понижение температуры», — сообщил «Жилищник» в чате района за несколько часов до времени включения горячей воды.

Жители в чате района немедленно зафиксировали эту новую реальность в ощущениях: «Вместо горячей — грязная холодная», «Даже не горячая», «Горячую-то включили, но коричневую» (свежий пример — на фото выше).

Похоже, промывка внутридомовых труб происходит за счет жителей — вероятно, нужно слить в канализацию какой-то объем горячей воды, чтобы привести «прозрачность и цветность» в норму. При этом каждый ждет, что это сделает сосед. В чате возникают вот такие шуточные диалоги:



— Вы тоже сейчас сливаете грязную воду?

— Нет, я жду когда соседи сольют, чтобы за воду меньше платить

— У меня муж такой же хитрый

— Дорогие соседи, вы слили ржавую воду? Могу включать?

Чтобы избавиться от претензий, «Жилищник» просто «создал аварию» на все следующую неделю — об этом свидетельствует запись в единой диспетчерской (на скриншоте).