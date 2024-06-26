«Просьба по возможности ограничить свое нахождение на детских площадках, газонах, парковых зонах до следующего дня, воздержаться от выгула животных, а при встрече с людьми в защитных костюмах (пример — на фото) незамедлительно уходить в противоположную сторону», предупреждает «Жилищник».

Это внеплановая обработка — до августа, когда проведут очередное тотальное уничтожение клещей, обрабатывают только конкретные территории по предписанию Роспотербнадзора, объяснили «Зеленоград.ру» в префектуре. Вероятно, клещ здесь кого-то покусал.

Вообще, борьба с клещами, похоже, усилилась. С начала апреля в Москве обработано более 14 тысяч гектар — в два раза больше, чем годом раньше, сообщили в Роспотребнадзоре.

Перешлите это сообщение знакомым, которые могут завтра гулять в парке Победы, чтобы предупредить их о возможной опасности.