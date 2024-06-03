Тотальная обработка Зеленограда от клещей завершена, но её повторят в августе 03.06.2024 ZELENOGRAD.RU

«По состоянию на 30 мая обработаны объекты озеленения, зоны отдыха и все дворовые территории, за исключением 4-го микрорайона, который обработают 31-го мая», — рассказал «Зеленоград.ру» заместитель префекта Олег Панин в ответ на запрос про людях в защитных костюмах с распылителям химикатов, которых то тут, то там видели в городе.

В чате 4-го района подтвердили обработку: «Гуляли на площадке с детьми и случайно узнали от прохожих, что несколько минут назад обрабатывали газоны возле неё», «Мы тоже на площадке были, когда из-за угла вышли с этой шумной штукой, всех напугали», пишут местные жители.

При этом для них эта обработка становится сюрпризом. Если и предупреждают, то слишком поздно и слишком неэффективно. А ведь эти химикаты опасны, судя по тому, что говорят сотрудники организации, выполняющие обработку.

Их в префектуре фактически и обвинили в отсутствии информации: Работы по акарицидной обработке выполняет «Московский городской центр дезинфекции» (ГУП МГЦД), в которую ещё до начала работ передали списки ответственных сотрудников префектуры, управ, «Жилищника» для «своевременного оповещения жителей и взаимодействия при проведении обработки», объясняет Панин.

Видимо, он имеет в виду, что контакты им передали, а информации о времени обработки конкретных районов от них так и не поступило. Это, конечно, плохо, но непонятно, почему нельзя было самостоятельно запросить эту информацию, раз уж так получилось.

Как бы там ни было, с июня по июль обрабатывать от клещей будут только конкретные территории по предписанию Роспотребнадзора. Зато в течение августа и сентября «централизованную обработку» повторят. Хотелось бы к этому времени наладить обмен информацией и оповещение жителей, чтобы их случайно не потравили заодно с клещами.

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Метки:
клещи, акарицидная обработка
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