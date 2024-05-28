Газоны во дворах обрабатывают от клещей. Об этом не предупреждают, хотя после обработки по газонам нельзя ходить 28.05.2024 ZELENOGRAD.RU

«В 14-м микрорайоне люди в защитных костюмах обрабатывают траву, только что прошли дворы 1401, 1407 и двинулись вглубь», пишет в чате района Татьяна и напоминает соседям с собаками и детьми, что лучше не ходить по обработанной траве хотя бы несколько часов.

Тоже самое подтвердили и сами дезинсекторы: «Сказали не гулять по траве четыре часа», — пишет Анна, которая встретила их возле корпусов 1471-1462.

«Шли мимо детской площадки как раз после обработки — объявления с предупреждением на площадке нет!», — констатирует местная жительница.

Раньше в Зеленограде обрабатывали от клещей только зоны отдыха, а теперь, похоже, взялись и за дворы. Например, 20 мая травили клещей в 20-м микрорайоне, 16 мая — на Солнечной аллее.

Куда они придут завтра, неизвестно. Похвально, что коммунальщики озаботились безопасностью людей и животных, но следует предупреждать заранее об этой токсичной обработке.

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Метки:
клещи, акарицидная обработка
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