Ураган 20 июня в Зеленограде — как это было. Самое важное
«Кто знает куда обратиться — вдоль корпуса 1462 и вокруг детского сада не горит ни один уличный фонарь», «Очень темно во дворе корпуса 1455, возвращалась в два часа ночи — всех богов вспомнила от страха», — пишут местные жители в чате района.
Причина — две опоры освещения, упавшие возле корпуса 1451 во время урагана. Как сообщили «Зеленоград.ру» в «Объединенной энергетической компании» (ОЭК), восстановительные работы планируется выполнить до 27 июня.
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