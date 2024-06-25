«Кто знает куда обратиться — вдоль корпуса 1462 и вокруг детского сада не горит ни один уличный фонарь», «Очень темно во дворе корпуса 1455, возвращалась в два часа ночи — всех богов вспомнила от страха», — пишут местные жители в чате района.

Причина — две опоры освещения, упавшие возле корпуса 1451 во время урагана. Как сообщили «Зеленоград.ру» в «Объединенной энергетической компании» (ОЭК), восстановительные работы планируется выполнить до 27 июня.