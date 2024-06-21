Рассказываем о сегодняшнем урагане: как это было в Зеленограде, последствия и уроки. Ссылки из этой публикации ведут на наш телеграм-канал — там мы вели трансляцию происходящего и там больше подробностей, фотографий и комментариев.

Про ливни с возможным смерчем МЧС и мэрия предупреждали ещё накануне. А утром по карте осадков стало понятно, когда это начнётся в Зеленограде.