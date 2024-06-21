Рассказываем о сегодняшнем урагане: как это было в Зеленограде, последствия и уроки. Ссылки из этой публикации ведут на наш телеграм-канал — там мы вели трансляцию происходящего и там больше подробностей, фотографий и комментариев.
Про ливни с возможным смерчем МЧС и мэрия предупреждали ещё накануне. А утром по карте осадков стало понятно, когда это начнётся в Зеленограде.
Началось около 13 часов. Сразу поступили сообщения о поваленных деревьях по всему городу. На Новокрюковской повалило грузовик, в магазине «Зельгрос упавшая урна разбила стекло, с одного из домов начала отлетать металлическая кровля, которую не закрепили на время ремонта.
В 17-м микрорайоне дерево упало на провода — с мощной вспышкой.
Постоянно поступали сообщения о падающих деревьях. Некоторые жители вспоминали, как недавно просили «Жилищник» спилить аварийное дерево, которое теперь упало.
Жители ЖК «Новый Зеленоград» засняли обещанный смерч. Полноценной воронки не было, но видео впечатляющее:
Появились и неожиданные жертвы ливня. Например, в 8-м микрорайоне смыло краску с недавно покрашенной стены (чем красили, непонятно).
В новом городе массово падали мотоциклы: из некоторых выливалось топливо.
Водитель одного автомобиля прислал нам видео с регистратора, на который попал момент опрокидывания грузовика. Там же видно, как по дороге буквально летает пластиковое водоналивное ограждение, в которое, похоже, забыли налить воды — ураган хорошо показал, кто пренебрегает техникой безопасности.
Не лучшим работодателем показал себя «Ашан» — магазин разослал своим клиентам сообщение и призвал делать заказы: дескать, «нашим курьерам ливень с градом и шквалистый ветер нипочем». Что там с охраной труда, Ашан?
Досталось и металлическим деревьям — одно такое искусственное дерево на Центральном проспекте оказалось погнуто.
Сильнее всего ураган, похоже, прошелся на новому городу и особенно по 14-му микрорайону. В одном дворе упало два фонарных столба и несколько деревьев, повредив множество машин.
Среди упавших деревьев были и те, которым во время недавней замены бордюров подрубили корни. Мы предупреждали, что так будет буквально пару дней назад. И вот это случилось:(
Ветер стих около 16 часов, а вечером нам показали красивый закат.