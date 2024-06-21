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Ураган 20 июня в Зеленограде — как это было. Самое важное 21.06.2024 ZELENOGRAD.RU

Рассказываем о сегодняшнем урагане: как это было в Зеленограде, последствия и уроки. Ссылки из этой публикации ведут на наш телеграм-канал — там мы вели трансляцию происходящего и там больше подробностей, фотографий и комментариев.

Про ливни с возможным смерчем МЧС и мэрия предупреждали ещё накануне. А утром по карте осадков стало понятно, когда это начнётся в Зеленограде.

Началось около 13 часов. Сразу поступили сообщения о поваленных деревьях по всему городу. На Новокрюковской повалило грузовик, в магазине «Зельгрос упавшая урна разбила стекло, с одного из домов начала отлетать металлическая кровля, которую не закрепили на время ремонта.

В 17-м микрорайоне дерево упало на провода — с мощной вспышкой.

Постоянно поступали сообщения о падающих деревьях. Некоторые жители вспоминали, как недавно просили «Жилищник» спилить аварийное дерево, которое теперь упало.

Жители ЖК «Новый Зеленоград» засняли обещанный смерч. Полноценной воронки не было, но видео впечатляющее:

Появились и неожиданные жертвы ливня. Например, в 8-м микрорайоне смыло краску с недавно покрашенной стены (чем красили, непонятно).

В новом городе массово падали мотоциклы: из некоторых выливалось топливо.

Водитель одного автомобиля прислал нам видео с регистратора, на который попал момент опрокидывания грузовика. Там же видно, как по дороге буквально летает пластиковое водоналивное ограждение, в которое, похоже, забыли налить воды — ураган хорошо показал, кто пренебрегает техникой безопасности.

Не лучшим работодателем показал себя «Ашан» — магазин разослал своим клиентам сообщение и призвал делать заказы: дескать, «нашим курьерам ливень с градом и шквалистый ветер нипочем». Что там с охраной труда, Ашан?

Досталось и металлическим деревьям — одно такое искусственное дерево на Центральном проспекте оказалось погнуто.

Сильнее всего ураган, похоже, прошелся на новому городу и особенно по 14-му микрорайону. В одном дворе упало два фонарных столба и несколько деревьев, повредив множество машин.

Среди упавших деревьев были и те, которым во время недавней замены бордюров подрубили корни. Мы предупреждали, что так будет буквально пару дней назад. И вот это случилось:(

Ветер стих около 16 часов, а вечером нам показали красивый закат.

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Метки:
погода
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Обсуждение
Kill Digit
2 часа назад
Если деревья форс-мажор, то аварийные бетонные столбы, вероятно таковые ещё до ураганов, как ни крути ответственность коммунальщиков и с них надо взыскивать ущерб в полном объёме. Хотя при том как подрубают корни деревьев при благоустройстве, то и падения некоторых деревьев вероятно можно так же отнести к вине коммунальщиков.
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