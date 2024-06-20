Название новой станции МЦД-3 выбирают на Госуслугах 20.06.2024 ZELENOGRAD.RU

Речь идет о станции между «Молжаниново» и «Химками», которую должны построить до 2027 года. Техническое название, предложенное РЖД, — «Химки-2», но местных жителей оно не устраивает, к тому же может привести к путанице.

В марте жители предложили свои варианты:

  • «Монумент», так как рядом находится знаменитый монумент «Ежи» (на фото)
  • «Улица Германа Титова», она проходит неподалеку

В голосовании на Госуслугах, есть и другие варианты:

  • «Новые Химки», так как станция построена в основном для части Химок, находящихся с южной стороны Ленинградки
  • «Ленинградское шоссе» — новая станция будет рядом с местом пересечения железной дороги и Ленинградки
  • «Две столицы» — так называется расположенный неподалеку жилой комплекс

В мартовском голосовании среди читателей «Зеленоград.ру» уверенно победил вариант «Монумент» (73% среди 2400 голосов). Однако многие отмечали, что возникнет путаница с автобусной остановкой «Монумент» возле Зеленограда, рядом с монументом «Штыки». Поэтому предлагали уточняющий вариант — «Монумент Ежи», тем более даже официально этот объект называется «Памятник „Ежи“. Монумент защитникам Москвы».

Голосование на Госуслугах продлится до 9 июля, участвовать в нем могут только местные жители, хоте зеленоградцы тоже будут ездить через эту станцию.

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Метки:
электричка, мцд, станция химки-2
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