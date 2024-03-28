Новую станцию построят между «Молжаниново» и «Химками», она будет расположена между ТЦ «Мега Химки» и двумя большими ЖК: «Солнечная система» и «Две столицы». Сейчас на строительство выделены деньги, построить станцию должны не позднее 2027 года.

Название станции «Монумент» предложили местные жители. Имеется в виду расположенный рядом монумент «Ежи» (на фото ниже). Ещё одно предлагаемое название — «Улица Германа Титова», она проходит неподалеку.