Новую станцию построят между «Молжаниново» и «Химками», она будет расположена между ТЦ «Мега Химки» и двумя большими ЖК: «Солнечная система» и «Две столицы». Сейчас на строительство выделены деньги, построить станцию должны не позднее 2027 года.
Название станции «Монумент» предложили местные жители. Имеется в виду расположенный рядом монумент «Ежи» (на фото ниже). Ещё одно предлагаемое название — «Улица Германа Титова», она проходит неподалеку.
Такие название больше привычны для станций метро, а не для электричек. С другой стороны — про МЦД и говорят, что это «наземное метро».
В химкинской администрации ответили, что рассмотрят эти предложения на комиссии по топонимике и намекнули, что комиссия учитывает, в частности, общественное мнение. Поэтому примите участие в опросе в нашем телеграм-канале или напишите в комментариях своё предложение — донесем результат голосования до властей.