Речь идёт о станции Химки-2 — между «Молжаниново» и «Химками» — по сообщению областного правительства в следующем году сделают проект станции, после этого будут понятны сроки самого строительства. В любом случае, станцию должны построить до 2027 года, потому что она попала в госпрограмму с соответствующим сроком завершения, сообщили представителям местных жителей в министерстве транспорта.

Станция будет расположена между ТЦ «Мега Химки» и двумя большими ЖК: «Солнечная система» и «Две столицы». В прошлом году для жителей этих ЖК построили пешеходный переход через железную дорогу и, возможно, платформы новой станции будет интегрированы с этим переходом.

При этом многие зеленоградцы недовольны планами постройки новой станции, так как время поездки до Москвы, и без того большое, ещё увеличится на несколько минут.

Первый проекту «Химки-2» сделали восемь лет назад. Тогда предполагалось построить целый транспортно-пересадочный узел с гостиницей (которая легко могла превратиться в апартаменты), перехватывающими парковками, автобусной остановкой, спортклубом и офисами. Но этот проект так и не был реализован.

Затем к 2020 году обещали построить просто платформу возле «Меги». Под названием «Новые Химки» она даже появилась на схеме МЦД-3. Но и тогда сорвалось.

Возможно, очередная попытка будет успешней. Финансировать строительство станции планируют из бюджетов Московской области и РЖД. Кроме того, в апреле местные жители собрали более 4,5 тысяч подписей за строительство станции и передали их в администрацию президента Путина, где обещали контролировать процесс.