2
На ремонт аварийной котельной и теплотрасс в Менделеево выделили 600 миллионов. Зимой замерзающие жители просили об этом Путина 18.06.2024 ZELENOGRAD.RU

В котельной предстоит заменить запорную арматуру, трубопроводы, пароводяные подогреватели, теплообменники, отремонтировать котел, сделать теплоизоляцию труб. Возможно, заменят вентиляционное, газовое оборудование, электрику, дымовые трубы — это определится после обследования их состояния. Также предстоит капитально отремонтировать 30 километров труб отопления и горячего водоснабжения.

На выполнение работ дается до пяти месяцев. Это весь цикл работ: выполнение инженерных изысканий, разработка проектной и рабочей документации, сами работы, поставка, наладка и запуск оборудования, приёмка. Контракты с подрядчиками должны заключить в начале июля, так что до начала зимы могут и не успеть. Гарантия на работы — пять лет.

В Менделеево давняя проблема с горячей водой и отоплением. В декабре замерзающие жители записали видеообращение к президенту Путину, в котором назвали ситуацию катастрофической. Теплосети изношены на 99%, в прошлые зимы горячую воду давали на пару часов в сутки, тепло подавалось с нарушением нормативов по температуре и давлению, температура воздуха в квартирах была ниже 18 градусов, в минус 25 поселок по несколько суток сидел без отопления и горячей воды. Хотя в платежках начисления были произведены в полном объеме, говорили люди. Отремонтировать котельную обещали в прошлом году, но этого не произошло. Когда с началом холодов дали тепло, начались аварии.

В январе следственный комитет возбудил уголовное дело из-за отсутствия отопления «по городу Солнечногорску» (вероятно, речь шла обо всём Солнечногорском городском округе). Следствие считает, что должностные лица, зная о высоком проценте износа оборудования и о том, что котельная не в состоянии выдавать температуру по погоде, не приняли мер к их ремонту и содержанию. Чем закончилось это дело (если закончилось), неизвестно. По данным СМИ, были уволены начальник и главный инженер местного отделения «Газпром теплоэнерго».

Аварии на менделеевской котельной продолжаются и летом. Последняя была 12 июня — «полетели» подшипники насоса. Жители остались без горячей воды. Ремонт контролировал лично первый замглавы Солнечногорского округа Александр Мамлай — приехал и стоял над рабочими.

Станьте нашим подписчиком, чтобы мы могли делать больше интересных материалов по этой теме


E-mail
Подписываясь, вы принимаете условия и подтверждаете, что вам больше 18 лет
Метки:
менделеево, отопление, горячая вода
Вернуться назад
На выбранной области карты нет новостей
Реклама
Реклама
Обсуждение
Kill Digit
Вчера, 18:09
Лучше бы этот Мамлай не над душой стоял, а новый насос привёз или хотя бы подшипники.
In -cognitus
Вчера, 20:13
за такое бабло можно новую построить,а соседей во ВНИИПП кто спасёт, у них тоже газпромовская котельня еле работает
Добавить комментарий
+ Прикрепить файлФайл не выбран
Возле ДК поставят бетонные столбики с цепями Новости
На ремонт аварийной котельной и теплотрасс в Менделеево выделили 600 миллионов. Зимой замерзающие жители просили об этом Путина Новости
Маконти — дизайнерская мебель напрямую от фабрики в Москве Реклама
Бессмысленная замена бордюров вредит не только бюджету — деревьям вдоль дорог подрубают корни, они могут погибнуть или упасть Истории
Против популярного зеленоградского кандидата в Мосгордуму снова выдвинули спойлера — человека с похожей фамилией от партии с похожим логотипом Новости
Вакансии в компании Alti, производство сыров (р/п Ржавки) Реклама
Бабушку с двумя детьми сбили во дворе 1-го микрорайона. В этой жилой зоне нет препятствий для разгона Новости
Горячую воду в 9-м микрорайоне отключили раньше срока Новости
Скидка 20% на исследования у доктора Наседкина включая комплексное обследование — до конца июня в Гастроцентре Реклама
Массовая драка со стрельбой произошла в Андреевке в понедельник вечером Новости
Спорткомплекс «Радуга» сдают в аренду на 25 лет Новости
Парк развлечений и Семейный ресторан «Лунный Кот» приглашает на работу Реклама
Родственники двух малышей, родители которых погибли в ДТП под Зеленоградом, просят о помощи Новости
Горячую воду отключат в 8-12 микрорайонах с 18 июня на десять дней Гид
Уникальные условия при покупке квартир в ЖК «Зеленоград Ривьера» Реклама
Зеленый мигающий сигнал вернули на зеленоградские светофоры. Но фактически эксперимент продолжается Новости
Виновники половины зеленоградских ДТП за май — водители самокатов Новости
САП-спорт в самом сердце Зеленограда. «САПКЛАБ» приглашает вас окунуться в мир сапсёрфинга прямо сейчас Реклама
В «Зеленопарке» открылся магазин сети «У Палыча» Новости
На здании нового общежития МИЭТа появилась вывеска. Но заселят его ещё не скоро Новости
Яркое шоу, летняя фестивальная площадка и выступление группы Uma2rman! Все это — финал конного дерби в Horseka 29-30 июня Реклама
Триста тысяч рублей собрали участники зеленоградского полумарафона для лечения мальчика из нашего города Новости
У маршрута «Голубое — Зеленопарк» проблемы — перевозчики нарушали условия конкурса и используют неэкологичные автобусы Новости
Клиентский день косметического французского бренда Academie в салоне красоты «Никор» — 27 июня бесплатная консультация от врача бренда, скидки, подарки и угощение Реклама
Мигающий зеленый вернут на зеленоградские светофоры. Результаты эксперимента изучат ученые Новости
Автобус 27 продлевают до станции МЦД Фирсановская Новости
Набор в «Московский международный колледж цифровых технологий «Академия TOP Зеленоград» — 15 июня приходите на День открытых дверей Реклама
Уличный фестиваль «Воздух» открывается возле МИЭТа - с 15 июня по 8 июля Афиша
Электрички после 23 часов отменяют на весь июнь — по выходным и будням Новости
Лазерная коррекция зрения в центре офтальмологии «Прозрение» со скидкой — с 1 июня Реклама
Уличную трубу возле корпуса 432 снова прорвало. За полгода с момента последней аварии ничего не поменялось Новости
Температура в вагонах МЦД-3 сравнялась с температурой на улице. Кондиционеры часто не работают Новости
«Наш МИЭТ — 2024»: больше бюджетных мест, новые направления, колледж, ВУЦ и ПИШ. Актуальная информация для абитуриентов и их родителей Реклама
Определились основные конкуренты на выборах в Мосгордуму от Зеленограда Новости
В «Зеленопарке» открылся магазин гаджетов «Айстудио.рф» Новости
Бесплатный мастер-класс «Робототехника» — 15 июня в «Компьютерной Академии ТОП» Реклама
© 1997–2024 Зеленоград.ру