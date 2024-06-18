В котельной предстоит заменить запорную арматуру, трубопроводы, пароводяные подогреватели, теплообменники, отремонтировать котел, сделать теплоизоляцию труб. Возможно, заменят вентиляционное, газовое оборудование, электрику, дымовые трубы — это определится после обследования их состояния. Также предстоит капитально отремонтировать 30 километров труб отопления и горячего водоснабжения.

На выполнение работ дается до пяти месяцев. Это весь цикл работ: выполнение инженерных изысканий, разработка проектной и рабочей документации, сами работы, поставка, наладка и запуск оборудования, приёмка. Контракты с подрядчиками должны заключить в начале июля, так что до начала зимы могут и не успеть. Гарантия на работы — пять лет.

В Менделеево давняя проблема с горячей водой и отоплением. В декабре замерзающие жители записали видеообращение к президенту Путину, в котором назвали ситуацию катастрофической. Теплосети изношены на 99%, в прошлые зимы горячую воду давали на пару часов в сутки, тепло подавалось с нарушением нормативов по температуре и давлению, температура воздуха в квартирах была ниже 18 градусов, в минус 25 поселок по несколько суток сидел без отопления и горячей воды. Хотя в платежках начисления были произведены в полном объеме, говорили люди. Отремонтировать котельную обещали в прошлом году, но этого не произошло. Когда с началом холодов дали тепло, начались аварии.

В январе следственный комитет возбудил уголовное дело из-за отсутствия отопления «по городу Солнечногорску» (вероятно, речь шла обо всём Солнечногорском городском округе). Следствие считает, что должностные лица, зная о высоком проценте износа оборудования и о том, что котельная не в состоянии выдавать температуру по погоде, не приняли мер к их ремонту и содержанию. Чем закончилось это дело (если закончилось), неизвестно. По данным СМИ, были уволены начальник и главный инженер местного отделения «Газпром теплоэнерго».

Аварии на менделеевской котельной продолжаются и летом. Последняя была 12 июня — «полетели» подшипники насоса. Жители остались без горячей воды. Ремонт контролировал лично первый замглавы Солнечногорского округа Александр Мамлай — приехал и стоял над рабочими.