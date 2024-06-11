Не стесняйтесь приходить в приют и знакомиться с их обитателями. Приют «Зеленоград» открыт для посещения в любой день с 13-00 до 17-00, кроме понедельника и пятницы. Все животные привиты, чипированы и стерилизованы. С собой обязательно иметь паспорт. Подробности можно узнать по телефону: 8-909-918-59-24.