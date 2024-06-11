Площадь приюта для бездомных животных увеличили на треть. Это может решить острую проблему с переполненностью
Это работы финалистов конкурса, который провели среди учеников 1-6 классов зеленоградской школы 2045. Всего на конкурс представили почти двести рисунков. В администрации приюта благодарят сотрудников школы Анну Владимировну Лукьянович, Наталью Игоревну Иванову и Полину Алексеевну Булгару за организацию неоднократных визитов молодых волонтеров в приют и помощь в проведении конкурса.
Не стесняйтесь приходить в приют и знакомиться с их обитателями. Приют «Зеленоград» открыт для посещения в любой день с 13-00 до 17-00, кроме понедельника и пятницы. Все животные привиты, чипированы и стерилизованы. С собой обязательно иметь паспорт. Подробности можно узнать по телефону: 8-909-918-59-24.
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