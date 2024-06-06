Сильный ливень затопил дороги, дворы, квартиры и даже роддом 06.06.2024 ZELENOGRAD.RU

Гроза началась в среду вечером. Сначала поступили сообщения об огромной луже на улицах Михайловка и Андреевка, а вскоре проезжая часть была там затоплена настолько, что машинам приходилось ехать по тротуару.

Затапливало и дворы. Например, часть дороги между корпусами 162 и 164. «Тут и раньше была лужа, но сейчас это уже целый пруд. Припаркованные машины стоят по колесные арки в воде, решётки радиаторов наполовину тоже в воде». Подойти ближе и снять не удалось — волны от проезжающих машин заливали тротуар

Протекали и крыши некоторых жилых домов — вода текла в квартиры. Вот, например, видео с последнего этажа одного из домов в 14-м микрорайоне. Обращение в диспетчерскую бесполезно, говорит наша читательница — там сказали, что подобных обращений много и неизвестно когда придет мастер. При этом, такие протечки происходят не в первый раз.

В зеленоградском роддоме водосток не выдержал ливня — вода разрушила потолок и протекла в коридор. Никто не пострадал, сотрудники сразу же начали ликвидировать протечку, сообщили «Зеленоград.ру» в пресс-службе больницы.

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Метки:
погода, подтопления и лужи, ливень
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