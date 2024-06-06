Протекали и крыши некоторых жилых домов — вода текла в квартиры. Вот, например, видео с последнего этажа одного из домов в 14-м микрорайоне. Обращение в диспетчерскую бесполезно, говорит наша читательница — там сказали, что подобных обращений много и неизвестно когда придет мастер. При этом, такие протечки происходят не в первый раз.