У покупателей уже третий день подряд не проходит оплата безналичным расчетом. Не работают в том числе и кассы самообслуживания, сообщает канал Mash. В магазинах собираются большие очереди. О том, что для оплаты принимаются только наличные, сообщают объявления у касс. Сайт, мобильное приложение и карты лояльности «Верного» также недоступны.
«В корпусе 1516 у магазина сидит дежурный и сообщает об этой новости», сообщил наш читатель.
В пресс-службе торговой сети заявили, что сбой связан с атакой хакеров на серверы. Сейчас специалисты пытаются решить возникшую проблему. Им необходимо восстановить работу касс.
В Зеленограде и Андреевке около десяти магазинов сети.
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