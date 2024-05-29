Хорошо, что хотя какое-то предупреждение об опасности есть. Плохо, что оно появилось только в чате «Жилищника» накануне вечером — так людей о химической опасности не предупреждают.

«Вижу как сейчас под окнами молодой человек гуляет с таксой, обработка прошла минут десять назад. Выйти сказать не могу. Ну неужели нельзя было развесить объявления», — пишет местная жительница в чате района.

Отсутствие четкого и заранее известного графика обработки неизбежно будет приводит к тому, что взрослые, дети и животные будут сталкиваться с опасными химикатами, тем более сложно на целые сутки «ограничить себя от нахождения на детских площадках» в жаркую погоду и в каникулы.